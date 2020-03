El conserje aragonés que ha cruzado Siberia en bicicleta durmiendo a 50 grados bajo cero: "Si sudas estás muerto"

Andrés Abián es un conseje de 48 años de un colegio en Zaragoza que ha logrado la hazaña de recorrer Siberia con una bicicleta. Ya lo intentó en 2019, pero al montar la tienda de campaña y quitarse las manoplas durante la noche casi muere por congelación. Esta vez ha querido empezar por el sitio donde casi pierde la vida, en Susuman (Rusia).

"Allí me congelé el año pasado al quitarme las manoplas para montar la tienda de campaña y tuve que abandonar" explica para el diario 'El Mundo'. Pero esta vez, va preparado para no cometer errores. Su meta era llegar al lago Baikal (Siberia), recorriendo un total de más 8.000 kilómetros en linea recta y lo ha conseguido.

Duerme con temperaturas de 50 grados bajo cero. La indumentaria que lleva está diseñada para resistir temparaturas de hasta 60 grados bajo cero, pero con un problema que puede llevarte incluso a la muerte, el sudor. "Si sudas estás muerto", añade Andrés.

El sudor puede convertirse en escarcha y provocar que Andrés muera de congelación. Viaja únicamente con su bicicleta, sin ningún tipo de apoyo en coche, por que el equipaje, que pesa 30 kilos, que lleva es muy limitado.

Surca la gélida Siberia con una bicicleta de 400 euros, con la que ya ha pedaleado por otros lugares del mundo como Pakistán, Irak, Irán, India, Mongolia o Líbano, entre otros. "El cuadro es de acero, para que lo pueda soldar si hay algún problema, llevo unos neumáticos de invierno, con unos remaches para que se clave sobre el hielo".

"Si estoy vivo es gracias a los rusos". Los lugareños ceden su casa para que descanse, le toman fotos, y él mismo tiene un canal de Youtube en el que va subiendo su hazaña. Para comunicarse en habla rusa, Abián utiliza el traductor del telefono móvil. "Cuando funciona, claro, porque por debajo de -20º toda la electrónica deja de funcionar, desde el móvil al cuentakilómetros de la bici pasando por la cámara de foto".

Ante este tipo de aventuras, la gente se pregunta por el tiempo libre de Andrés. Él pidió una excedencia en el colegio donde trabaja y añade que "no tengo novia, hijos tampoco, soy libre y te podría decir que me voy a comprar un tanga para irme a Salou, pero no lo voy a hacer".