La última locura de Doncic: canasta de cuchara que deja alucinados a sus rivales

Luka Doncic sigue dejando destellos de crack en todos y cada uno de los partidos que juega en la mejor liga del mundo. El jugador esloveno brilló ante los Rockets con un partido monstruoso a los que ya nos tiene más que acostumbrados (47 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias) para imponerse por 107-125 a los de Houston, que sumaban 11 victorias consecutivas.

Doncic sigue siendo uno de los grandes favoritos a ganar el MVP de la temporada regular, sus estadísticas y el balance favorable de su equipo (45 victorias y 29 derrotas, 6º en el oeste) le ayudan a tener muchas posibilidades de hacerse con el prestigioso premio.

Canasta inverosímil

No obstante, esta vez fue protagonista por una canasta totalmente inverosímil, acababa de empezar el tercer cuarto y sus Mavericks ya dominaban por una amplia ventaja cuando se le ocurrió una locura que le terminó saliendo bien, como casi siempre. El ex del Madrid no consiguió deshacerse del intenso marcaje de Jabari Smith Jr y ante el paso de los 24 segundos decidió fijar el pie de apoyo y lanzar a canasta con la derecha al más puro estilo 'cuchara'. Y entró.

El genio de Liubliana se dio la vuelta y sonrió como el crack total que es mientras los jugadores rivales alucinaban en el banquillo, al igual que la grada y los comentaristas, que no daban crédito a la canasta que acababa de meter el base/escolta de los Mavericks.

Kidd le compara con Picasso

De esta obra de arte, nunca mejor dicho, quiso hablar su entrenador Jason Kidd: "A Picasso, cuando le daban un lienzo, sabías que algo especial iba a pasar. Ese tiro fue especial", aseguró el técnico estadounidense.

No fue la única maravilla de la noche

Lo mejor de todo es que esa no fue la única locura de Luka en la noche de domingo, ya en la ronda de calentamiento previa al partido se inventó una canasta pocas veces vista, si es que antes la ha intentado alguien. Un tiro de espaldas al aro y debajo de este que tenía que golpear en el videomarcador y entrar. Y de nuevo, así fue, con rebote incluido en el tablero. No había más que ver la cara de sus compañeros.

Dallas, a asegurar los playoffs directos

A estas alturas de la temporada apenas quedan unos cuantos partidos (8) para que termine la temporada regular y los equipos empiezan a pensar ya en los Playoffs. Los Mavericks ocupan el sexto puesto en la conferencia oeste con 45 victorias y 29 derrotas, a dos victorias de poder ser cuarto y a otras dos de caer a puestos de Play-in, un formato que lleva instaurado varios y en el que cuatro equipos se enfrentan entre ellos en una eliminatoria y completan las dos plazas restantes de la conferencia. Los Thunder y los Nuggets lideran la clasificación von 52 victorias cada uno, aunque el conjunto de Oklahoma ha jugado un partido menos.

