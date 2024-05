Luka Doncic y Kyrie Irving llevan a Dallas Mavericks a la final de la NBA

Luka Doncic devolvió a los Dallas Mavericks a una final de la NBA 13 años después y lo hizo tras destrozar (103-124) a domicilio a los Minnesota Timberwolves en el quinto partido de la final de la Conferencia Oeste. El esloveno reventó el quinto partido con una secuencia de 20 puntos en el primer cuarto que supuso el principio del fin para los de Finch, sin opciones en el Target Center de Minnesota. El genial jugador esloveno fue elegido MVP de las finales de la Conferencia Oeste y lideró anoche a su equipo con 36 puntos, diez rebotes y cinco asistencias.

En su sexta temporada en la NBA, el escolta de 25 años ha llevado a Dallas a la lucha por el anillo, un escenario que se repite tras aquella final de 2011 en la que ganaron su único anillo comandados por un tal Dirk Nowitzki. Será la tercera presencia del equipo texano en la gran final de la NBA, después de la final ganada en 2011 ante los Miami Heat y la perdida ante el mismo rival en 2006. Junto a Luka Doncic brilló Kyrie Irving, con36 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias.

"Este trofeo es de todo el equipo, no soy yo. Ir a las Finales, no me lo puedo creer", aseguró un emocionado Doncic al acabar el partido en la entrevista a pie de campo. Dallas Mavericks han ganado (4-2) a los Clippes, (4-2) a los Thunder y (4-1) a los Timberwolves. Luka Doncic, al igual que la temporada regular, ha sido clave en la postemporada y ante los Wolves, en la final del Oeste, ha anotado 33, 32, 33, 28 y 36 puntos en los cinco partidos.

Doncic desafía a los temibles Boston Celtics

A Doncic le espera ahora otro reto mayúsculo, los Boston Celtics de Jayson Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday y Kristaps Porzingis. Los campeones de 17 añillos arrollaron (4-0) a los Indiana Pacers en las finales de la Conferencia Este y se presentan como los favoritos en la gran final de la NBA.

El primer envite el próximo jueves 6 de junio en el TD Garden de Boston, donde también se jugará el segundo partido de la final. El tercer y cuarto partido se disputarán en el American Airlines Center de Dallas y, de ser necesario un quinto, sexto o séptimo partido se jugarían en Boston, Dallas y Boston, de nuevo.

