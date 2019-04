LeBron James anuncia que no jugará el Mundial de China

El alero estadounidense LeBron James, una de las estrellas más importantes de Estados Unidos, ha descartado su participación en el Mundial de China, donde el equipo norteamericano defenderá su corona desde el 31 de agosto al 15 de septiembre.

James, que está de vacaciones desde que Los Angeles Lakers se quedaron sin opciones matemáticas de llegar a los 'playoffs', confirmó que no volverá a jugar un partido hasta octubre, cuando comenzará la próxima temporada de la NBA.

"Obviamente me encanta todo sobre 'Pop' (Gregg Popovich seleccionador de Estados Unidos), pero este no es un buen verano para mí", apuntó el alero en declaraciones a 'The Athletic', publicación que explica que este verano se celebrará el rodaje de la película de dibujos animados 'Space Jam 2', que tendrá a James como protagonista.

El '23', ganador de dos oros olímpicos en Pekín 2008 y Londres 2012, aunque ausente en los Juegos de Río 2016, no descartó una tercera participación olímpica en Tokyo 2020. "Es una posibilidad. Depende de cómo me sienta. Me encantan los Juegos Olímpicos", avanzó.