Escándalo tuitero en la NBA: el presidente de los Sixers, acusado de criticar a sus jugadores con cuentas falsas

Bryan Colangelo, presidente de los Philadelphia 76ers, está envuelto en un escándalo tuitero. El jefe de los Sixers tendría hasta cinco cuentas de Twitter desde las que criticaría a sus jugadores y compartiría información importante de la franquicia, según desvela 'The Ringer'.

La cuenta más activa de Colangelo sería la del usuario @AlVic40117560, que tiene el nombre de Eric Jr., en la que presuntamente critica a Joel Embiid, estrella de los Sixers, a Sam Hinkie, exjefe de los Sixers, y a Dwayne Wade, de los Miami Heat.

Colangelo ha reconocido que utiliza la cuenta @phila1234567, pero niega el resto de las acusaciones. También se ha pronunciado Joel Embiid, que ha publicado una serie de tuits al enterarse de la noticia.

No solo esto, también reconoce que ha hablado con Colangelo y afirma que "le ha llamado para negar esa noticia": "Si fuese verdad, sería muy malo". Otros jugadores habrían sufrido la ira de Colangelo en redes, como Markelle Fultz, Nerlens Noel y Jahlil Okafor.

JoJo is calling the shots, he is telling docs daily how his knee feels. So blame him... — Eric jr (@AlVic40117560) 11 de febrero de 2017