Drama para Doncic: podría 'dejar' escapar el mejor contrato en la historia de la NBA

El bombazo en forma de traspaso que ha enviado a Doncic a los Lakers y a Anthony Davis a Mavericks, entre otros, deja unos daños colaterales que no han pasado desapercibidos. Especialmente en el caso del esloveno, que estaba a punto de firmar con la franquicia tejana uno de los contratos más lucrativos del deporte estadounidense.

De momento se queda sin su 'supermax'

Doncic, de 25 años y que participaba en la séptima temporada consecutiva en la NBA de mano de los Dallas Mavericks, no podrá firmar -al menos de momento- el 'supermax' (supercontrato) al que aspiraba este mismo verano.

¿Adiós a 345 millones de dólares en 5 años?

Y no es otro que 345 millones de dólares en cinco años. O lo que es lo mismo, el mejor contrato que un jugador NBA hubiese firmado en toda la historia. Casi nada. Pero, de momento, no será así por expreso deseo de Mavericks y Lakers, que en cuestión de horas protagonizaron un inesperado y desconcertante traspaso que ha dejado boquiabierto al mundo del deporte.

El ex del Madrid todavía tenía dos años más de contrato, el presente y otros dos (2025-2026 y 2026-2027), y pretendía hacerse de oro este verano firmando el 'supermax', un contrato que entró en 'vigencia' en 2023 con el nuevo convenio colectivo de la liga y por el que, si se cumplen ciertas cláusulas (ser All-Star, llevar ciertos años en la NBA y estar en los mejores quintetos cada año) se puede optar a este megacontrato.

Los detalles del supercontrato

Doncic renovó en agosto de 2021 por cinco temporadas y un total de 215,1 millones de dólares. Esta campaña cobra 43 millones, el año que viene rozará los 46 y en 2027 los 49. El problema es que si hubiese renovado este próximo verano, como estaba previsto con la firma del supercontrato, percibiría en 2026 casi 60 millones, que irían ascendiendo los próximos tres años hasta llegar a los 80 el quinto, haciendo un montante final de unos 340 millones de dólares en cinco temporadas.

Ahora la historia cambia radicalmente, no obstante, no está todo perdido para el base, ya que muchos expertos, entre ellos Bobby Marks, periodista de ESPN, han aportado las claves para que Luka no 'pierda' ese dineral durante los próximos años. Por eso apuntan que Doncic debería firmar una extensión de su contrato por tres años con los Lakers dejándose una opción de jugador para la temporada 2028-29. De esta manera, Luka podría llegar a cobrar en la 2028-2029 unos 72 millones de dólares, lo que se acerca y mucho a las cifras del supermax.

Doncic, una estrella en mayúsculas

El traspaso del esloveno a los Lakers ha dejado a cientos de jugadores incrédulos, entre ellos a Kevin Durant, que no daba crédito desde el banquillo de los Suns, y después en las típicas entrevistas NBA en vestuarios: "Es una locura, una locura, no había visto algo igual en mi vida".

Lo más llamativo de todo es que ninguno de los jugadores involucrados en el traspaso supo nada hasta que se oficializó la operación, pero tampoco LeBron James, que ahora compartirá vestuario con el esloveno.

Desde la llegada del jugador a la NBA en la 2018-2019 ha dejado su huella en la mejor liga del mundo: Mejor quinteto de rookies de la NBA (2019), Rookie del Año de la NBA (2019), 5 veces All-Star de la NBA, 5 veces mejor quinteto de la NBA, Máximo anotador de la NBA (2024) y MVP de las Finales de la Conferencia Oeste (2024). Además llevó a los Mavericks a la final de la NBA el año pasado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com