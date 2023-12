Acusan a LeBron James de tramposo por un polémico tiempo muerto en el Lakers-Suns

Los Angeles Lakers accedieron a las semifinales del 'NBA In-Season Tournament' al tumbar a los Phoenix Suns por 106-103. Sin embargo, el final del duelo estuvo marcado por un polémico tiempo muerto en los últimos segundos.

Con 11.2 segundos para el final y los Lakers por delante con +2 (105-103), LeBron James sacó para Austin Reaves, quien recibió un dos contra uno por parte de los Suns instantáneamente.

El balón quedó dividido y, en ese instante, con los jugadores aún luchando por el balón, LeBron James pidió tiempo muerto y, pese a que resultaba muy discutible que los Lakers tuvieran posesión, los colegiados así lo concedieron.

Los jugadores y el cuerpo técnico de los Suns protestaron, pero los árbitros no revisaron la jugada. A partir de ahí, Anthony Davis anotó un tiro libre (+3 para Lakers) y Kevin Durant erró el triple que podía forzar la prórroga.

La explicación de los árbitros

Tras el duelo y con las redes sociales ardieron, los árbitros ofrecieron su explicación de lo sucedido a través de los medios de la NBA: "Durante la jugada en vivo, el árbitro consideró que Los Angeles todavía tenía posesión del balón cuando LeBron James pidió el tiempo muerto. A través de la revisión en vídeo tras el partido y a cámara lenta, vimos que Austin Reaves tenía su mano izquierda en el balón mientras lo sujetaba contra su pierna izquierda, lo que constituye control", apuntaron.

Antes, Frank Vogel, técnico de los Suns, se había quejado en rueda de prensa: "Es un balón suelto (...) y no puedes pedir tiempo muerto en un balón suelto, no puedes". "Suena el silbato, no sé por qué. Todo en la liga es revisable pero no sé por qué eso no puede ser revisable (...). Es extremadamente decepcionante", argumentó Vogel.

Durant resta importancia a la jugada

Por su parte, Kevin Durant apuntó que esa jugada que no fue "la razón" por la que perdieron esta noche. "Eso no es todo el partido: es solo una jugada en un partido de 48 minutos", señaló.

"No es la razón por la que perdimos el partido. Ellos hicieron 27 tiros más que nosotros y nosotros perdimos 22 balones. Eso fue el partido, de eso deberíamos estar hablando", argumentó.

No obstante, LeBron James fue el gran protagonista de la noche a sus 39 años al guiar a los Lakers a 'semis' de este torneo de nueva creación con 31 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes.

Lakers-Pelicans y Bucks-Pacers en semifinales

De este modo, durante la Final Four que se celebrará del 7 al 9 de diciembre sobre la pista del T-Mobile Arena en Las Vegas (Nevada), los Lakers se enfrentarán con los New Orleans Pelicans en la semifinal del Oeste y los Bucks se medirán contra Indiana Pacers en la 'semi' del Este.