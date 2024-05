Así es el histórico campeonato de perros 'Westminster Reeves Club': 2.500 ejemplares de más de 200 razas

El Westminster Kennel Club es un torneo histórico de Estado Unidos, tanto es su hito que se trata de unos de los eventos más antiguos de los norteamericanos. Un campeonato sin ánimo de lucro, solo dedicado a la destreza canina y la belleza de estos animales que representan esta comunidad del Westmister Kennel Club. Desde 1948, la exposición canina es televisada en vivo. Todo ello conforma el valor que tiene este acontecimiento para Estados Unidos, tanta es la importancia de este campeonato que traspasa fronteras en todo el mundo.

2500 perros de más de 200 razas

La competencia de agilidad por pertenecer al Westminster Kennel Club exalta la hermosura de los perros y dueños de este espectáculo. Un evento que premia la inteligencia, el encanto, y la divinidad de la raza. Por eso mismo, 'Sage', el caniche miniatura, se consagró con el premio al Mejor Exposición en la 148º Exposición Canina Anual del Westminster Kennel Club, superando a más de 2.500 perros de más de 200 razas diferentes por el premio final. 'Sage' de Houston, Texas, fue manejado por Kaz Hosaka. 'Sage', es el primer caniche en ganar 'Best in Show' desde 2020. El ganador fue seleccionado por la jueza de 'Best in Show', Rosalind Kramer, de High Point, Carolina del Norte.

La exhibición dura 3 días

Una exhibición que consta de 3 días desde la presentación de los perros en el Campeonato de Masters Agility, después un ejercicio deportivo de anillos, obediencia, demostración de raza y la salud de estos animales. Westmister Kennel Club se compone de siete grupos distintos: pastoreo, perros, deportivo, no deportivo, terrier, juguetes y trabajo.

Una celebración donde el primer de día se muestra a los perros en distintas áreas en una jornada de más seis horas de competición. El segundo día de evento se trata de juzgar la raza y con un previo espectáculo juvenil canino donde al final de la jornada se selecciona mediante un juicio grupal los caninos clasificados, cada uno en su grupo correspondiente. Un evento meticuloso que premia el cuidado, la salud, pero sobre todo promueve la responsabilidad de los perros y la perseveración de la raza.

El último día, y con el nerviosismo de los perros y de sus dueño por conseguir ser galardonado, se trata de examinar la raza del canino (deportivo, trabajador y terrier) llegando a una final que consta de siete ganadores de los grupos raciales.

Un espectáculo que se inicia antes de la apertura del evento. La obediencia, el trabajo, y la guapura son claves para el éxito en el Westmister Kennel Club. Tanto es el trabajo que conlleva esta preparación que 'Sage', el canino galardonado, ha competido hasta en 45 ocasiones y ha sido esta vez la premiada. Kaz Hosaka comento qué tenía planeado que esta fuera su última vez. ''Hoy es el día, mi último show'', dijo orgulloso de su perro.

