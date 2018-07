Una aventura de supervivencia: cientos de estudiantes intentan llegar a Ámsterdam sin dinero, tarjetas de crédito ni móvil en siete días

'Can You make it', '¿Puedes lograrlo?', es el nuevo reto que lanza la bebida isotónica Red Bull. Ha comenzado este martes y termina el 17 abril. Se trata de siete días de aventura para más de 200 universitarios divididos en diferentes equipos de 3 personas.

Cada equipo ha comenzado su aventura desde uno de los cinco puntos de partida: Budapest, Madrid, Manchester, Roma y Estocolmo.

El reto consiste en conseguir llegar a Ámsterdam sin la opción de utilizar dinero, ni tarjetas de crédito y muchos menos el teléfono móvil. Únicamente dispondrán de 24 latas de Red Bull que deberán utilizar como moneda de cambio. El equipo de Red Bull también les dispensará un dispositivo móvil con un plan de datos ilimitados.

El premio para los concursantes todavía es un misterio, por el momento deberán disfrutar de las aventuras que encuentren por el camino. Vivir y mostrar los recuerdos y aventuras que experimenten en cada uno de los retos a los que se enfrenten con el fin de llegar a su destino final: Ámsterdam.