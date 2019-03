Trezidavomartiofobia: Miedo al martes 13, una fobia que va más allá de las supersticiones

El miedo al martes 13 existe, pero ¿cómo se denomina? La respuesta es Trezidavomartiofobia. El día escogido es el martes, ya que en la Edad Media 'martes' hacia referencia al planeta marte, considerado 'el pequeño maléfico', que además tiene connotaciones negativas.

Es más común el miedo al número 13. Su nombre es Triscaidecafobia. Su origen también corresponde a la Edad Media. Normalmente, se relaciona con que hubo 13 personas en la última cena de Jesús y que éste fue ejecutado poco después. Incluso se ha llegado a decir que el número 13 es Satán. En otros lugares, como en el tarot, hace referencia a la muerte y a la desgracia eterna.

Durante todo el día, hay una serie de supersticiones que hay que cumplir para no tener mala suerte en los días, e incluso años, posteriores. Pero no te preocupes, si no crees en ellas no tiene porqué pasarte nada malo.