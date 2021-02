Tony Bennett anuncia que sufre Alzheimer desde 2016

El cantante estadounidense Tony Bennett, a sus 94 años, ha revelado que en 2016 le diagnosticaron Alzheimer y que la enfermedad está avanzando por momentos.

Bennett, uno de los últimos grandes 'crooners', ha indicado que comenzó a darse cuenta de su declive en 2018, mientras grababa un álbum con Lady Gaga, según indicó en una entrevista a la revista 'AARP'.

Su esposa, Susan Bennett, ha indicado a la revista que "hay muchas cosas de él que extraño, porque ya no es el viejo Tony... Menos cuando canta, entonces sí es el viejo Tony".

Según el medio 'Page Six', el cantante de clásicos como 'The Way You Look Tonight', expresó su preocupación por su salud por primera vez en 2015 cuando tuvo problemas para recordar los nombres de los músicos de su orquesta, aunque no fue hasta un año después cuando se confirmó.

Por otro lado, su neurólogo Gayatri Devi, ha indicado que Bennett "está haciendo muchas cosas, a los 94 años, que mucha gente sin demencia no puede hacer. Realmente es el símbolo de la esperanza para alguien con una enfermedad cognitiva".

El médico destacó el efecto negativo del aislamiento por la pandemia del coronavirus en la capacidad cognitiva, por lo que en el caso de Bennett recomendó que siguiera ensayando con su pianista dos veces a la semana.

Hasta este momento, su última actuación tuvo lugar el 11 de marzo de 2020, justo antes de que estallase la pandemia de coronavirus. La última vez que Tony Bennett visitó España fue hace tres años y medio, en el verano de 2017, cuando actuó en el festival madrileño 'Las Noches del Botánico', pero tuvo que cancelar su actuación en el último momento por problemas de salud.