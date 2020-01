Lista de nominados a los Premios Oscar 2020

La Academia de Cine de Hollywood anuncia este lunes la lista de nominados a los Oscar 2020. Es la edición número 92ª de los premios más famosos del cine. Hollywood entregará las estatuillas el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Los actores Issa Rae y John Cho son los encargados de comunicar la lista de nominados. Los actores, productores, directores, guionistas... que han conseguido hacerse un hueco entre los elegidos.

Uno de ellos puede ser de nuevo el director español Pedro Almodóvar con su película "Dolor y Gloria" que podría competir por el Oscar a mejor película extranjera. Junto a él podría estar su protagonista, Antonio Banderas, que lograría su primera candidatura como mejor actor.

Consulta los nominados que vamos conociendo en tiempo real.

Mejor actriz secundaria

Kathy Bates

Laura Dern

Scarlett Johansson

Florence Pugh

Margot Robbie

Mejor actor secundario

Tom Hanks

Anthony Hopkins

Al Pacino

Joe Pesci

Brad Pitt

Mejor vestuario

The Irishman, Sandy Powell y Christopher Peterson.

Jojo Rabbit, Mayer C. Rubeo

Joker, Mark Bridges

Little women, Jacqueline Durran

Érase una vez...en Hollywood, Arianne Phillips

Mejor cortometraje animado

Dcera (Daughter), Daria Kashcheeva

Hair Love, Matthew A. Cherry y Karen Rupert Toliver

Kitbull, Rosana Sullivan y Kathryn Hendrickson

Memorable, Bruno Collet y Jean-François Le Corre

Sister, Siqi Song

Mejor cortometraje documental

In the absence, Yi Seung-Jun y Gary Byung-Seok Kam

Learning to stakeborad in a warzone (If you're a girl)

Life overtakes me, John Haptas y Kristine Samuelson

St.Louis Superman, Smriti Mundhra y Sami Khan

Walk Run Cha-Cha, Laura Niz and Colette Sandstedt

Mejor banda sonora

Joker, Hildur Gudnadóttir

Mujercitas, Alexandre Desplat

Historia de un matrimonio, Randy Newman

1917, Thomas Newman

Star Wars: El ascenso de Skywalker, John Williams

Mejor montaje de sonido

Le Mans's66, Donald Sylvester

Joker, Alan Robert Murray

1917, Oliver Tarney y Rachel Tate

Érase una vez...en Hollywood, Wylie Stateman

Star Wars: The Rise of Skywalker, Matthew Wood y David Acord

Mejor mezcla de sonido

Ad Astra, gary Rydstrom, Tom Johnson y Mark Ulano

Joker, Tom Ozanich, Dean Zupancic y Tod Maitland

1917, Mark Taylor y Stuart Wilson

Le Mans’66, Paul Massey, David Giammarco y Steven A. Morrow

Érase una vez… en Hollywood, Michael Minkler, Christian P. Minkler y Mark Ulano

Mejor montaje

Le Mans'66, Michael McCusker y Andrew Buckland

The Irishman, Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit, Tom Eagles

Joker, Jeff Groth

Parasite, Yang Jinmo

Mejor película

Le Mans

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parásitos

Mejor dirección

The Irishman, Martin Scorcese

Joker, Todd Phillips

1917, Sam Mendes

Érase una vez...en Hollywood, Quentin Tarantino

Parásitos, Bong Joon Ho

Mejor actriz

Cynthia Erivo

Scarlett Johansson

Saoirse Ronan

Charlize Theron

Renee Zellweger

Mejor actor

Antonio Banderas

Leonardo DiCaprio

Adam Driver

Joaquin Phoenix

Jonathan Pryce

Mejor guion adaptado

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Los dos papas

Mejor guion original

Puñales por la espalda

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parásitos

Mejor película de habla extranjera

Corpus Christi

Honeyland

Los Miserables

Dolor y Gloria

Parásitos

Mejor película animada

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Toy Story 4

Mr. Link. El origen perdido

Mejor fotografía

El irlandés

Joker

The Lighthouse

1917

Érase una vez... en Hollywood

Mejor diseño de producción

The Irishman

Jojo Rabbut

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parásitos

Mejores efectos especiales

Los Vengadores: Endgame

The Irishman

El Rey León

1917

Star wars: El ascenso de Skylwalker

Mejor maquillaje y peluquería

Bombshell

Joker

Judy

Maléfica: Maestra del mal

1917

Mejor documental

American factory, Steven Bognar, Julia Reichert y Jeff Reichert

The Cave, Feras Fayyad, Kirstine Barfod y Sigrod Dyekjaer

The edge of democracy, Petra Costa, Joanna Natasegara, Shane Boris and Tiago Pavan

For Sama, Waad Al-Kateab and Edward Watts

Honeyland, Ljubo Stefanov, tamara Kotevska y Atanas Georgiev

Mejor cortometraje de ficción

Brotherhood

Neftla Football Club

The Neighbor's Window

Saria

A sister

Mejor canción

I can't let you throw yourself away, Toy Story 4

(I'm gonna) Love me again, Rocketman

I'm standing with you, Breakthrough

Into the unknow, Frozen

Stand up, Harriet