El Teatro Real deslumbra con su versión de 'María Stuarda' de Gaetano Donizetti gracias a sus intérpretes y a su fastuoso vestuario

Ovidio y su equipo se emplean a fondo para que los 90 artistas del elenco estén perfectamente caracterizados. "Son sedas naturales. Son telas muy fieles a la época. Y en cuanto a las joyas, pues lo mismo, son joyas de Swarovski como puedes ver, que hemos comprado en la propia casa y que hemos bordado una a una en los talleres del Teatro Real" afirma orgulloso Ovidio Ceñera, Jefe del Departamento de Vestuario y Caracterización del Teatro Real.

Ceñera nos comenta que se han inspirado hasta tal punto que han sido extremadamente fieles a la época, que hay trajes como los de la reina Isabel I de Inglaterra, que son copia exacta de lienzos contemporáneos a la monarca.

El equipo de caracterización trabaja contrarreloj

"Cuando me probé por primera vez el traje,, me dije... ¡Dios mío! esto no lo puedo llevar... pero bueno, luego te acostumbras, y... pero sí... son diecisiete kilos en total", clama divertida la cantante valenciana Silvia Tro Santafé. "Ella era también así, un poco masculina, en ese mundo de hombres, pero, pero bueno también es un a mujer que tiene sentimientos que se enamora" nos dice Silvia sobre su personaje.

Las compañías rusas adiestraron al Teatro Real a desinfectar los trajes con... ¡vodka!

Pero volvamos a los trajes para señalar que se trata de un vestuario mantenido con métodos poco ortodoxos. "Cuando venían aquí las compañías rusas, que ahora no están viniendo, pues nos enseñaron que como ellos viajaban por todos los países de la antigua Unión Soviética , pues ellos no lavaban la ropa... la desinfectaban con vodka", comparte divertido Ovidio.

Nos traslada con total verosimilitud al siglo XVI

Este montaje nos traslada fielmente all siglo XVI. "Estamos en la época de Isabel I de Inglaterra y sin la caracterización, las pelucas, los volúmenes, nunca marcaríamos la época"

"Cada una lleva media hora de trabajo, porque es imposible hacerlo en más, y las solistas nos metemos en una hora, hora y cuarto" declara Esther Dolera, responsable de caracterización y maquillaje de esta producción. Como están viendo, uno de los principales atractivos de esta producción es la caracterización que nos ayuda a comprender mejor la psicología de los personajes y la época en la que les tocó vivir. Dos reinas que eran primas, pero enfrentadas por problemas políticos y amorosos con un desenlace fatal para una de ellas"

"Cuando volvió a su tierra, a Escocia, empezó a ir todo mal, hasta que acabó prisionera en Inglaterra... y ejecutada" comenta Yolanda Auyanet, soprano canaria que encarga a la otra protagonista, la que da nombre a esta soberbia ópera. "Me gusta mucho hacer de mala... Es lo que puedo decir... es mucho más divertido que hacer de buena" concluye su rival en escena, Silvia Tro, Isabel I en esta ficción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com