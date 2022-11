Taylor Swift arrasa en los MTV EMA 2022 mientras que Rosalía se va con las manos vacías

La gala de los Europe Music Awards (EMA) de MTV ha tenido una protagonista indiscutible. Un evento rodeado de glamour y estrellas en el que una ha brillado más que las demás. La cantante Taylor Swifht ha arrasado. Con cuatro galardones ha sido la artista más premiada. Su último disco está batiendo récords mundiales en ventas. Asimismo, los ganadores de Eurovisión 2022, los representantes de Ucrania, también han recibido premio

El nombre de Taylor Swift no dejó de sonar durante toda la noche. La estrella del Pop sonreía en cada premio, ante el intenso ruido de los aplausos y gritos de los asistentes al evento musical. Swift ha agradecido el apoyo a sus fans. La cantante española Rosalía estaba nominada a cinco categorías, pero no asistió a la gala.

Respecto al éxito de Taylor Swift, la artista se ha alzado con los galardones en la categoría de 'Mejor Artista', 'Mejor Artista Pop', 'Mejor Vídeo' y 'Mejor Vídeo Largo', por la canción 'All Too Well'. La gran ganadora finalmente se presentó a la gala contra todo pronóstico en el PSD Bank Dome de Düsseldorf (Alemania).

Swift ha alzado la gloria en categorías en las que también estaban nominadas caras y estrellas de la música como Adele, Beyoncé, Harry Styles o Rosalía. Esta última no ha logrado conseguir ningún premio. Entre los premios, la mejor canción, según la MTV, fue 'Super Freaky Girl' de Nicky Minaj. Además, el cantante y actor Harry Styles se llevó el premio a 'Mejor Directo'.

'Mejor artista español'

Bad Gyal se alzó como ganadora de la categoría 'Mejor artista español'. Venció en la votación popular a otros artistas como Rosalía, Quevedo, Fito & Fitipaldis y Dani Fernández.

Premios MTV Europa

Annita se llevó la distinción a 'Mejor Latina', mientras que en 'Mejor electrónica' ganó el dj David Guetta, que también se llevó el premio a 'Mejor colaboración' por su dúo con Bebe Rexha en 'I'm good (blue)'. El 'Mejor K-Pop' ha sido para Lisa; el 'Mejor Hip Hop' para Nicky Minaj; el 'Mejor Rock' es de Muse; en 'Mejor Alternativa' venció la banda Gorillaz; y en 'Mejor R&B', Chlöe.

El grupo surcoreano Seventeen ganó como 'Mejor Novedad' y 'Mejor Empuje'. La banda BTS brilló en la categoría 'Mayores Fans'.