Sónar 2019 es uno de los festivales más consolidados del país desde 1994. Este jueves arranca y durarás hasta el domingo 20 de julio. Estará conformado por jornadas de día y de noche en las que se albergarán las diferentes actuaciones.

SÓNAR DE DÍA

El jueves 18 el horario será de 13h a 00h. mientras que el viernes 19 y el sábado 20 el festival se alargará desde las 13h hasta las 23h. Se celebrará en la Fira Montjüic en Barcelona.

El Sónar de Día contará con seis escenarios: SonarVillage, SonarDöme, SonarHall, SonarComplex, SonarXS y Sonar360º.

Además, el Sónar de Día tendrá también el Sónar+D que este año celebra su 7ª edición y que estarán enfocado a la formación y la tecnología. Cinco escenarios acogerán este congreso paralelo al Sónar 2019: Stage+D, Auditorium Sónar+D by SEAT, Workshops, SonarHub y Networking Area. Los horarios son los siguientes: miércoles 17 de Julio / 10h - 20h; jueves 18 de Julio / 10h - 21h y viernes 19 de Julio / 10h - 21h.

SÓNAR DE NOCHE

El otro punto importante de este festival es el Sónar de Noche. Se celebra el viernes 19 y el sábado 20 de julio desde las 21h hasta las 07h en la Fira Gran Vía en L'Hospitalet de Llobregat.

Una cita que se podrá disfrutar desde los cuatro escenarios habilitados para la ocasión: SonarClub, SonarPub, SonarLab y SonarCar.

ARTISTAS POR DÍAS

Jueves día:

Afrodeutsche, anger, arca, berlinist presents gris game live, catnapp, cosmic d'alessandro, daito manabe + kamitani lab: dissonant imaginary, daphni, dengue dengue dengue, desert+desilence, dj lag, faka, fennesz, j colleran, nistra, leon vynehall, lotic: endless power, macromassa, milan w., obongjayar, ouchhh + za!: superstrings, petite noir, rejjie snow, ross from friends, sevdaliza - The Great hope Design, shiva feshareki, slikback, snakehips, titi calor, 700 Bliss.

Viernes día:

Anna vs june, aleesha, artwork, bill kouligas, bruce brubaker & max cooper: glassforms, cascales, dellafuente, diego navarro, dj krush, fakethias, ha$lopablito, hibotep, Holly Herndon: PROTO, karcelen, k á r y y n, lomepal, lao & wasted fates (n.a.a.f.i.), lorenzo senni - stargate, los voluble: flamenco is not a crime, mans o, masego, maya jane coles presents nocturnal sunshine, muqata'a, quiet ensemble – back symphony, sebastian, shelly, virgen maria, ylia.

Sábado día:

Actress + young paint live ai/av, alvva, bad gyal, branko, brat star, ca7riel + paco amoroso, camille mandoki, cecilio g, dano, deva, erol alkan, fkj, hamill industries & shelly: audible spectrums, hauschka & francesco donadello, jesse baez, katarzia, kelly moran grand piano av live, la diabla, lil moss & friends, lyzza, max cooper live av, nicola cruz, perel, push 1 stop & wiklow: membrane, red axes live, territoire, theo parrish, vōx, yakamoto kotzuga.

Viernes noche:

Acid arab live, andy c, daniel avery, disclosure dj set, dj koze, dj seinfeld, enry-k, floating points (6h set), four tet, jarreau vandal, jlin, joseph capriati, mall grab, murlo (live av), octavian, peggy gou & palms trax, phran, sho madjozi, stormzy, tutu, underworld, vince staples.

Sábado noche:

Amelie lens, bad bunny, blawan & dax j, body & soul (6h set), caterina barbieri live av, deena abdelwahed - khonnar live, dixon, dj tennis, fake guido, flava d, haai, kaytranada, sheck wes, louie vega & honey dijon, neon chambers (kangding ray + sigha), paul kalkbrenner, rrucculla, saoirse, skepta, $kyhook, waajeed.

Domingo noche - Teatre Grec (entrada aparte):

The matthew herbert brexit big band.