Santana: "Me encantaría tocar para el Papa Francisco porque veo en sus ojos luz"

Tan universales y reconocibles como las composiciones de Beethoven o Mozart son algunos de sus acordes. Carlos Santana, el hombre de las cien guitarras, ahora tiene "ahorita menos de 50", reconoce. El artista abre su corazón, como el nombre de su nuevo disco en esta entrevista que ha ofrecido a Antena 3. Un trabajo en el que ha colaborado con artistas como Gloria Estefan, Fher de Maná, Niña Pastori y Juanes.

Comenzó tocando el violín en la iglesia, pero la pasión por las seis cuerdas le enganchó. Vendió chicles de menta en las calles de Tijuana para comprarse una guitarra y ofreció sus primeros conciertos en un club de striptease."En la noche tocaba la guitarra, los blues, música para que se encueren las mujeres", añade.

Después llegaron su magia y sus grandes canciones. Años también de flirteos con las drogas. Marihuana, peyote, LSD. 'Drogas las traté unas cuantas veces y no me gustaron'. De la experimentación con psicotrópicos al misticismo más fervoroso. Devoto de la Virgen de Guadalupe, confiesa que ha participado en varias procesiones. "Nos gusta honrar así como los toreros se encomiendan a la Macarena". Reza todos los días, "comiendo o haciendo amor", asegura. Además el artista, quién ya rechazó cantar en el Vaticano, asegura que le encantaría tocar para el Papa Franscisco porque "se ve en sus ojos que tiene luz y compasión. Él no vende nada, sólo ofrece".

Santana recuerda además a Paco de Lucía, con el que compartió escenario, como un "ser inmortal". "Paco era un genio, él llevaba el arte en su sangre gitana, su música no era una profesión, era su vida".