Salen a la luz los secretos de 'Thriller', el disco más vendido de la historia

'Thriller', de Michael Jackson, cumple 40 años. Según la discográfica el álbum ha superado las 100 millones de copias y para celebrarlo se ha vuelto al mercado una nueva edición con 10 temas inéditos que incluye 'Starlight', una versión inicial de la popular canción que da nombre al disco.

Originalmente el primer sencillo era 'The girl is mine', pero no tuvo mucho éxito y a su productor Quincy Jones no le gustó la elección. Persuadió a Jackson para que el segundo single fuese 'Billie Jean', que acabó por convertirse en todo un himno del pop. A este éxito se sumaron otros más.

El disco más icónico del rey del pop

'Thriller' fue el último single del cantante. Fue grabado entre abril y noviembre de 1982 y en él participaron más de 50 músicos entre los que destacan algunos miembros de la banda Toto, fundada por el teclista David Paich y el baterista Jeff Porcaro.

El disco arrasó en los Premios Grammy de 1984 y siete de las nueve canciones del álbum fueron lanzadas como sencillos, llegando todos ellos al top 10 en el Billboard Hot 100.

Desde 2008 una copia de 'Thriller' permanece en el Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos debido a su "gran valor cultural".

Como dato curioso llama la atención que en un primer momento los productores decidieron que 'Thriller' iba a llamarse 'Starlight'. Finalmente, y tras varios ajustes, lo cambiaron porque pensaron que el nombre tal y como lo conocemos hoy tendría más potencial. No se equivocaron puesto que después de 40 años sigue liderando las listas de ventas en todo el mundo.

Las 10 canciones inéditas de la reedición

Han tenido que pasar cuatro décadas para que 'Thriller' descubra sus grandes secretos a través de una edición especial en tres formatos. 'Thriller 40' sale viernes en forma de vinilo con nueva portada alternativa, doble CD con 10 canciones inéditas y digital con 10 canciones inéditas y 15 remixes.

Además, el próximo miércoles 30 de noviembre se estrenará un documental que trata en profundidad cómo se grabó el álbum.