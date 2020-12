Rosario Flores lanza su nuevo single 'Te lo digo to y no te digo na' como anticipo a su nuevo álbum que saldrá en marzo

Rosario Flores vuelve cargada de energía positiva para lanzar su nueva canción 'Te lo digo to y no te digo na' de cara a su nuevo disco que se lanza en marzo. Hemos hablado con ella de este nuevo trabajo, de la Voz Kids, la pandemia y las Navidades en familia.

Vuelve con muchas ganas acumuladas ya que nos cuenta que "he estado muy tranquilita en casa durante 8 o 9 meses y ya no puedo más.o mi familia no sé que hará conmigo".

Nuevo disco en marzo y nuevo grito de guerra con su single 'Te lo digo to y no te digo ná' a lo que atribuye a que "es una frase nuestra de muchos años que nos vale para todo y que últimamente nos dicen de to pero no nos dicen de na".

Rosario nos confiesa que estos meses los ha pasado con "susto, con miedo. Cuidando mucho a mi gente mayor".

El nuevo trabajo viene cargado de colaboraciones, entre ellas una con Vanesa Martín, coach también de la Voz Kids, donde reconoce que "adoro los niños" y que hubiera tenido una familia inmensa.

Sobre cómo serán sus Navidades durante el coronavirus nos dice que "seremos seis, pero todos cantamos y bailamos", lo que asegura que será una buena reunión familiar. Rosario, toda una dosis de música y energía.