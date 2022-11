Raphael presenta 'Victoria', su nuevo disco de la mano de Pablo López: "Es el Raphael que soy"

Lleva ya 60 años sobre los escenarios y todavía le queda mucha cuerda. Raphael y sus míticas canciones, como 'Mi gran noche', siguen siendo escuchadas cada día. No contento con ello, este jueves, el mítico cantante ha presentado su nuevo disco, 'Victoria', en colaboración con otro de los músicos más reconocidos de nuestro país, Pablo López.

'Victoria', la fusión entre Pablo López y Raphael

"Ha salido una cosa muy buena", asegura el maestro, "muy buena y muy diferente a todo lo que yo he hecho, y mira que he hecho, pero de todos lados he salido victorioso", añade, con un juego de palabras.

Todas las canciones de 'Victoria' están compuestas por Pablo López y Raphael, quienes coincidieron recientemente como 'coach' y 'cocoach' de La Voz. De hecho, les pudimos ver juntos interpretando 'Lo saben mis zapatos', compuesta por el malagueño. Un momento para el recuerdo de los telespectadores en el que Raphael hizo gala de su talento para la interpretación.

Juntos han dado forma a un disco que sirve como agradecimiento a la gente que ha apoyado a Raphael a lo largo de su extensísima carrera, quien asegura que no sabe de dónde viene el éxito. "Yo me limito a hacer las cosas lo mejor que sé" asevera.

"'Victoria' puede ser el Raphael que yo sueño", dice por su parte Pablo López, con quien el maestro tiene una relación de intérprete-compositor como la que ya tuvo con Manuel Alejando o José Luis Perales. Sin embargo, en esta ocasión ha apostado por un estilo "más osado, sinvergüenza y descarado". "Es más el Raphael que soy", afirma.

Raphael: 60 años de carrera... y lo que queda

Recién llegado de Norteamérica, la gira continúa ahora por España y, ante la duda de si será la última, Raphael responde que "no me veo diciendo adiós, me daría un infarto". "El día que vea que es el momento, creo que lo que haré será coger el teléfono, llamar a la oficina y decir 'señores, hasta aquí hemos llegado'", ha dicho.

Por el momento, no hay tiempo de pensar en una retirada, ya que ahora toca disfrutar de un cantante que el año que viene cumple 80 años y que, aun así, continúa dándolo todo en cada canción y en cada concierto.