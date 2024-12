Raphael, doctor 'honoris causa' en Jaén: "Siempre he creído que la música no solo la escuchamos, la vivimos"

Acostumbrados a ver al cantante de Linares vestido de negro en un escenario cantando 'Mi gran noche', 'Escándalo' o ' 'Yo soy aquel', este lunes 2 de diciembre Raphael posa con una toca y un birrete azul recibiendo la distinción de doctor 'honoris causa' en el aula magna del Campus de Las Lagunillas, de la Universidad de Jaén (UJA), en honor a su gran carrera artística.

El popular intérprete comenzó su trayectoria en el mundo de la música a muy temprana edad, ya que a sus nueve años fue reconocido como la mejor voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo, en Austria. "He procurado siempre mantenerme fiel a mí mismo, persistiendo en las modas y en las opiniones que intentan encasillar", ha asegurado en su discurso. No es hasta los 16 años cuando empieza su carrera profesional como cantante: "Al mirar atrás me doy cuenta de que el trabajo constante, la perseverancia y la confianza de uno mismo, han sido clave para mantener mi ilusión. Hoy estoy aquí, profundamente agradecido, como artista de profesión".

El pasado mes de julio, el claustro de la universidad aprobó la propuesta de concesión de esta distinción académica, elevada por el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. En esta se recoge que 'está sobradamente justificada a la luz de la excepcional carrera artística de más de 60 años'.

El propio rector de la UJA, Nicolás Ruiz, quien además ha presidido este acto, manifestó que 'es algo más que de justicia que Raphael sea doctor 'honoris causa' por la universidad de su tierra'. No obstante, la ceremonia estaba programada para el pasado 30 de octubre, pero fue suspendida un día antes tras los trágicos acontecimientos de la DANA ocurridos en Valencia y Castilla-La Mancha.

De esta manera, a sus 65 años de carrera musical, con más de 60 álbumes en el mercado, 365 discos de oro, 49 platino, y uno de los cuatro discos de Uranio existentes por ventas de más de 50 millones de copias, desde la Universidad de Jaén, se resalta que Raphael es historia viva de la cultura española. "Nunca me ha interesado ser simplemente un cantante, siempre he buscado ser un interprete que conmueve, que sacude y despierta sentimientos, porque en la música como en la vida, lo esencial no es la perfección sino la verdad", destaca el artista.

