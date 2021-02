¿Qué croqueta te enamorará en San Valentín según la comunidad en la que vives?

¿Qué croqueta te enamorará este San Valentín? Parece que el coronavirus nos ha robado muchas cosas en los últimos 11 meses: puede que amigos o familiares, nuestra libertad, en ocasiones nuestro trabajo, etc. Por eso, son muchos los que este 14 de febrero se plantean plantarle cara al virus y que no les quite las ganas de celebrar, eso sí, cumpliendo todas las recomendaciones para evitar contagios de coronavirus.

Una de las maneras más comunes para festejar es a través de la gastronomía.. ¿A quién no le apetecen unas buenas croquetas? Desde Oído Cocina Gourmet han realizado un viaje gastronómico por las 17 comunidades autónomas españolas para descubrir con qué croqueta enamora a la gente en cada una de ellas y en el gráfico de arriba puedes ver todas.

Las croquetas de San Valentín

Así, el Día Internacional del Amor es otra buena ocasión para probar uno de estos manjares típicamente españoles. Esta es la selección según la comunidad: