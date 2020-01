Con un número musical protagonizado por Ana Mena y Rayden en el que se homenajea al cine, a sus orígenes, y a su poder hermanador, ha comenzado este sábado la gala de la 34 edición de los Premios Goya 2020.

Los presentadores de la gala, Silvia Abril y Andreu Buenafuente, también han participado en este primer número, en el que han recreado la cena de "Viridiana", de Luis Buñuel. Música del cine español de los sesenta y del destape, a la transición contada con imágenes de películas históricas españolas, en un escenario cambiante con varias pantallas simultáneas que se funde con la escenografía de "West Side Story".

Con un espectacular juego de pantallas, acompañado por un frenético cambio de trajes de sus presentadores, Abril y Buenafuente se fueron convirtiendo en los protagonistas de las escenas más icónicas de las películas españolas.

Desde el cine quinqui, a 'El vaquilla", o "Amanece que no es poco", donde se convirtieron entre chistes en Antonio Resines y Luis Ciges, en la escena de la moto con side-car, a "Jamón, jamón", o "El día de la bestia", con Silvia Abril colgada del anuncio de neones del edificio de Gran Vía que hizo inolvidable Álex de la Iglesia. También "Tesis", que mostró a Abril convertida en Ana Torrent atada a una silla, sirvió para la primera broma: "Me llamo Silvia y me van a matar. En Twitter", ha dicho provocando las primeras risas.

Han seguido episodios de "Tacones lejanos" y "El Quijote", para terminar con todos los bailarines arropando a Ana Mena y Rayden, simulando el cartel de "Campeones", mientras el coro repetía: "Estas son sus caras y todos van a ganar".