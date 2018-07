Penélope Cruz recibe emocionada el César de Honor del cine francés de manos de Pedro Almodovar

Homenaje a toda su carrera

Penélope Cruz quiso dedicar el César de Honor a su familia, en particular a su madre, presente en la gala en París. La intérprete madrileña, de 43 años, aseguró no preguntarse la razón por la cual le llega tan temprano el galardón y se limitó a "disfrutar" del mismo. "Ni en mis sueños más locos me habría imaginado estar en París con un César", aseguró la protagonista de 'Volver'.