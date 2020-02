Premios Oscar 2020: Nominadas a mejor actriz en los Oscar

En la gala de los Oscar, uno de los galardones más importantes es el de mejor actriz de los Premios Oscar 2020. Este año, el premio se debate entre dos históricas actrices de Hollywood: Renée Zellweger y Charlize Theron. La primera es mundialmente conocida por encarnar a la famosa 'Bridget Jones' mientras que la otra eclipsó al mundo entero con su famosa escena en 'Instinto básico'. Ambas representan a mujeres de más de cuarenta que se tienen que hacer un hueco en Hollywood porque ya no les llueven tanto las ofertas como hace unos años. Zellweger va en busca de su primer Premio Oscar mientras que Theron aspira a su segundo. Gane quién gane de las dos, sin duda, supondrá una victoria para todas aquellas mujeres que tras cumplir los cuarenta empiezan a ser olvidadas por Hollywood.

La 92 edición de los Premios Oscar tendrá lugar el próximo 9 de febrero en los Ángeles. Esa es la cita para las cinco nominadas a mejor actriz protagonista a los Oscar 2020. Entre ellas, las ya mencionadas Renée Zellweger por 'Judy' y Charlize Theron por 'Bombshell' además de Cynthia Erivo por 'Harriet', Scarlett Johansson por 'Historia de un matrimonio' y Saoirse Ronan por 'Mujercitas'. De todas las nominadas, Johansson es la que se lleva la palma porque en toda su carrera profesional es la que más galardones tiene. Es más, la neoyorquina pinta que no se irá de vacío en la edición de este año de los Premios Oscar porque también está nominada a mejor actriz de reparto por 'Jojo Rabbit'. A pesar de su amplia carrera profesional en la gran pantalla, hasta 2020, Johansson no había sido nunca nominada a los premios más famosos del cine.

A pesar de ello, las cinco nominadas a Mejor actriz en los Premios Oscar 2020 son ya ampliamente conocidas en Hollywood y, también en Broadway y si no que se lo digan a Cynthia Erivo y su éxitoso debut en 2005 con "The Color Purple". Mientras a Saoirse Ronan, que comparte reparto en 'Mujercitas' con Emma Watson, también fue muy laureada por 'Ladybird'.

Nominadas a Mejor actriz de los Premios Oscar 2020, al detalle

Charlize Theron por 'Bombshell'

La única de las cinco que ya ha ganado el premio Oscar a mejor actriz protagonista. Lo hizo en 2004 por 'Monster', un largometraje en el que se narraba la vida de una prostituta a la que se condenó a muerte en 2002 por haber matado a siete hombres entre 1989 y 1990. En este caso, ayudada por un maquillaje impecable y un calco de su voz espectacular, Theron interpreta a Megyn Kelly, una de las míticas periodistas de Fox News. La película cuenta, desde el punto de vista femenino cómo se fueron produciendo los casos de acoso sexual del fundador de esta cadena, Roger Allies. La interpretación de esta conocidísima actriz sudafricana es considerada por la crítica como magnética pero se verá empañada porque todo aparece apuntar que la estatuilla recaerá en Renée Zellweger.

Cynthia Erivo por 'Harriet'

Erivo conoció el gran éxito cuando debutó en Broadyway en 2015 con el musical "The Color Purple", desde entonces en su carrera todo ha ido en la misma línea. Para esta edición de los Premios Oscar 2020 cuenta con dos nominaciones, la de mejor actriz protagonista pero también a mejor canción original por 'Stand Up'. En 'Harriet, Erivo interpreta a Harriet Tubman de una manera espectacular, uniendo sobriedad y garra. A pesar de la gran historia de Harriet Tubman, no parece que Erivo se vaya a hacer con el premio a pesar de que supera, con creces, todas las perspectivas.

Renée Zellweger por 'Judy'

El reconocimiento que tanto se merece Zellweger seguramente llegue gracias a este bio-pic sobre una de las mejores cantantes de su época, Judy Garland, que, a pesar de la fama, tuvo una vida llena de tormentos. En este largometraje dirigido por Rupert Goold, la actrix natural del estado de Texas es capaz de encarnar a esta cantante de talento monumental, su voz y, al mismo tiempo, mostrar su personalidad tan frágil. La crítica norteamericana ha llegado a decir que Renée Zellweger no está espectacular en esta cinta sino "olímpica", lo que seguramente le valdrá el premio a mejor actriz protagonista. Un galardón que no consiguió con 'Bridget Jones', película por la que es mundialmente conocida. Sin embargo, la actriz americana sí que sabe lo que es ganar un Premio Óscar ya que en 2003 se alzó como mejor actriz de reparto por 'Cold Mountain'.

Saoirse Ronan por 'Mujercitas'

A pesar de tener tan solo 25 años, Ronan se enfrenta a su cuarta nominación como mejor actriz protagonista en los Premios Oscar. En este caso por interpretar a Jo March en 'Mujercitas'. Greta Gerwig vuelve a confiar en Ronan como su alterego para encarnar al personaje más destacado de esta reedición de una de la mítica novela de Louisa May Alcott. Gerwig ya confío en la actriz del Bronx pero de origen irlandés para protagonizar 'Lady Bird', película por la que Ronan obtuvo también la nominación a mejor actriz protagonista en 2017. Aquel año Emma Stone le robó la estatuilla por La La Land. Esta nueva reedición de 'Mujercitas' supone un punto hasta ahora nunca visto ya que cuenta la historia desde el final, cuando Jo March decide hacerse novelista, además de eso, el hilo feminista que despide la cinta ha hecho que Gerwig reciba muchas críticas pero también muchas alabanzas ya que en muchos casos el largometraje, según la crítica, pecaba de autocomplaciente.

Scarlett Johansson por 'Historia de un matrimonio'

Un drama alabado por la crítica en la que tanto Johansson como Adam Driver son capaces de reconstruir la ruptura de una pareja desde el final. En una película tan real como desgarradora, ambos actores interpretan de una manera sublime cómo, en ocasiones, el amor también se acaba. Y, por su parte, Johansson hace las delicias de los espectadores. A pesar que desde su estreno, el largometraje de Noah Baumbach augura tener muchos premios, puede ser que en este caso Scarlett Johansson no se lleve el gran premio porque todo parece indicar que será Charlize Theron quién se lleve el premio a mejor actriz protagonista en esta Gala de los Óscars 2020. Aunque no olvidemos que Johansson puede no irse de vacío porque también está nominada a mejor actriz de reparto por 'Jojo Rabbit'.