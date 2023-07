La música de cine de Ennio Morricone tendrá su única cita en Sevilla

Cuando nombramos películas como 'Cinema Paradiso', 'La Misión', 'El bueno, el feo y el malo', 'Érase una vez en América' o 'Los Intocables' es imposible no tararear en nuestra mente alguna de sus bandas sonoras que ya forman parte de nuestras vidas. Todas ellas fueron compuestas por maestro Ennio Morricone que falleció en 2020 a los 91 años.

Uno de sus hijos, Andrea, ha continuado los pasos de su padre, llegando a tener un lugar propio en panorama de la composición y la dirección musical. Colaboró con su padre en varias creaciones, de hecho, la ya mítica 'The Love Theme' de Cinema Paradiso es una composición de Andrea.

La noche del 13 de julio se vivirá un momento mágico en Sevilla. La cinematográfica Plaza de España hispalense será el escenario del concierto homenaje oficial a Ennio Morricone. Una única cita en nuestro país que ha programado ICÓNICA Sevilla Fest.

El programa del concierto fue preparado directamente por el propio Ennio y será dirigido por Andrea. Bajo la batuta de su hijo estará la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla -la ROSS-, junto al prestigioso Coro Zyriab de Córdoba. Un espectáculo que se completará con la proyección de imágenes inéditas del maestro italiano como de las películas a las que su música ha dado alma.

Entrevista completa a Andrea Morricone

Andrea Morricone ha concedido una entrevista a Antena3 Noticias, y le ha permitido colarse en uno de sus ensayos. "Estoy muy feliz de estar aquí en este teatro, y dirigir esta orquesta y este coro porque mi padre me había hablado mucho de ellos. Estoy deseando trabajar con ellos", asegura Morricone.

PREGUNTA: Este concierto ha generado mucha expectación, único en España. ¿Por qué cree que la música del cine sigue teniendo tantos adeptos?

RESPUESTA: Soy muy consciente de la expectación, no sólo por ser un único concierto, sino por dónde se celebra, en un teatro al aire libre, en un espacio maravilloso. Yo creo que la música del cine sigue generando tanta expectación porque la función actual del cine es como el de la ópera en los siglos XVII, XVIII y XIX.

P: ¿Qué se va a encontrar el público en este concierto?

R: Es una muestra de las mejores bandas sonoras de mi padre. Se abrirá con dos temas de Los Intocables. Temas de Érase una vez en América, La leyenda del pianista en el océano, muchos temas famosos, también del cine de Sergio Leone y terminaremos con La Misión.

Algo importante y característico de este concierto serán las imágenes. Se van a proyectar imágenes, no sólo de las películas a las que pertenecen las bandas sonoras, sino que se va a poder ver y a oír a mi padre. Son escenas extraídas del documental “Ennio” que ha realizado Tornatore.

P: ¿El programa de este concierto fue elaborado por su padre?

R: Si, en efecto. En el último año de su vida, lo elaboramos juntos.

P: ¿Cuáles son las composiciones favoritas de su padre?

R: Seguramente el tema de Deborah por todos los recuerdos que me trae. Después, La leyenda del pianista sobre el océano de Tornatore, porque es una sinfonía hermosísima, compleja y llena de detalles.

P: ¿Qué recuerda del último concierto con su padre?

R: Fue muy emocionante, en Caracalla, yo no estaba en el escenario, me llamó mi padre y me hizo subir y dirigir sin ensayar no nada. Dijo, os presento a Andrea. Fue muy emotivo.

P: ¿Es la primera vez que dirige en Sevilla?

R: Sí y estoy muy contento. La música tiene una gran importancia para transmitir sentimientos y espero llegar a todos los corazones. Lanzo un mensaje al público, que sea consciente que la música es el lenguaje más puro.