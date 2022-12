Muere Nélida Piñón, escritora ganadora del premio Príncipe de Asturias en 2005

El mundo de la cultura está de luto. La conocida escritora Nélida Piñón ha fallecido este sábado, a los 85 años de edad, en Portugal. Así lo ha dado a conocer la propia Academia Brasileña de las Letras, quien ha explicado que Piñón ha perdido la vida en un hospital de Lisboa por causas que aún se desconocen.

Piñón, autora de 25 libros, recibió numerosos premios a lo largo de su carrera como escritora, siendo uno de ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2005, y logró ser la primera mujer en presidir la Academia Brasileña de las Letras. Asimismo, logró hacerse con otros galardones como el Juan Rulfo o el Menéndez Pelayo.

Nacida en Río de Janeiro de 1937, la novelista contaba con origen gallego: sus progenitores eran españoles. Nacieron en Cotobade, una localidad de la provincia de Pontevedra. Esto hizo que recientemente consiguiese la nacionalidad española, concretamente en noviembre del pasado año. Además, tal y como explicaba la propia escritora brasileña, sus orígenes habían contribuido en su formación como escritora.

"De cierta forma considero que el hecho de ser de una familia emigrante que atravesó el Atlántico me dio también una dimensión atlántica y me abrió la puerta de todas las civilizaciones. Y no era por ser gallega, sino por ser peninsular, iberoamericana", aseguraba Piñón.

Firme compromiso con los derechos humanos

Durante su brillante trayectoria, la periodista y escritora mostró su firme compromiso con los derechos humanos y con el feminismo.

"Soy una feminista histórica. Mis primeros libros ya eran feministas", subrayaba la periodista carioca, que en 2021 depositó en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes una colección de libros, fotografías y objetos personales.

Entre sus obras más conocidas se encuentran 'Guía-mapa de Gabriel Arcanjo', 'Aprendiz de Homero' y 'La república de los sueños', su obra cumbre publicada en 1984.