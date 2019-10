El momento agridulce de James Blunt: presenta disco y busca un donante de riñón para su padre

James Blunt, el artista que saltó a la fama internacionalmente con su canción 'You're beautiful', no está atravesando su mejor momento.

Aunque en lo profesional las cosas no le van nada mal al cantante de 45 años, que acaba de presentar 'Once Upon a Mind', su sexto trabajo, en lo personal parece atravesar unos momentos difíciles.

Blunt explicaba en un programa de televisión que su padre está enfermo y necesita un donante de riñón. Contaba que él quería donarle su propio riñón a su padre pero que, por desgracia, no son compatibles. Por ello ha decidido contar su problema el mundo para encontrar una solución.

"He venido aquí para preguntarte qué grupo sanguíneo tienes", le decía el artista a la presentadora del programa. "Han pasado cosas en mi vida sobre las que necesitaba escribir. Mi padre no ha estado muy bien", añadía.

James Blunt se sinceraba y mostraba su lado más personal al hablar de 'Monsters', la canción en la que habla sobre cómo se ha sentido desde que se enteró de la enfermedad de su padre. "Ha sido un momento increíble. Cuando te das cuenta de que tu padre puede morir, tienes una gran oportunidad para contarle todo lo que te gustaría decirle", señala el cantante.

A pesar de que la enfermedad de su padre ha sido un tema importante en su vida en estos últimos meses, James Blunt cuenta que no todo el disco gira en torno a la "miseria" y ha explicado que otras canciones hablan de su mujer y sus hijos. "Me voy mucho de gira y dejo que mi mujer recoja los pedazos de nuestra familia, así que también hay canciones para ella", asegura.