La mítica banda Queen lanza tres nuevos videoclips hechos con vídeos de sus fans

Si hay un grupo mundialmente conocido del que siempre alguien se va a saber al menos un trozo de una canción ese es Queen.

Sus canciones son las típicas que pueden poner la banda sonora de nuestras vidas y por ello el grupo que en su día lideró Freddie Mercury sigue batiendo récords a día de hoy. Su éxito 'Bohemian Rhapsody' se convirtió en el primer vídeo anterior a la década de los 90 en alcanzar las 1.000 millones de visitas en Youtube.

Para celebrar ese dato, Queen y la plataforma de vídeos YouTube Music propusieron junto a Universal Music Group y Hollywood Records reclutar fans para que crearan nuevos videclips de las canciones más icónicas de la banda: 'Bohemian Rhapsody', 'Don't Stop Me Now' y 'A Kind Of Magic'.

La convocatoria fue todo un éxito y alrededor de 10.000 fans de 120 países de todo el mundo subieron contenido a la web YouAreTheChampions.com.

El resultado es una de las colaboraciones musicales más grande del mundo.