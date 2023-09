'Misterio en Venecia', 'Todos los nombres de Dios' o 'El sol del futuro' renuevan la cartelera este viernes 15 de septiembre

Bienvenidos una semana más a nuestra particular sala de estrenos de Antena 3 Noticias. Kenneth Brannagh le ha cogido gusto -y le ha sacado beneficio- a eso de ponerse un refinado bigote y dar vida a Hercule Poirot, el famoso detective de las novelas de Agatha Christie. También Daniel Calpasoro, lo suyo viene casi de nacimiento, vuelte a traernos una historia de ritmo frenético. Y Nanni Moretti refleja alguna de sus vivencias como director con idealismo y humor en 'El sol del futuro'. Vamos a conocer también a uno de los personajes más famosos de la historia francesa post-revolucionaria. O una historia de terror con Belén Cuesta a lo Mia Farrow en 'La semilla del diablo'. Y...¿Os apuntáis a un rápido repaso de los estrenos de esta semana?

Misterio en Venecia

Tras 'Asesinato en el Orient Express' y 'Muerte en el Nilo', el actor, director y productor Keneth Brannagh -que entre medias triunfó con ese retrato de su infancia en 'Belfast'- vuelve a llevar el universo de Agatha Christie a la gran pantalla con 'Misterio en Venecia' De nuevo aquí hay una brillante puesta en escena y un buen puñado de actores aunque el esquema de la investigación se repite y es un poco más oscura. La historia se desarrolla en Venecia tras la Segunda Guerra Mundial en la víspera de Halloween, donde el famoso detective Hercule Poirot asistirá a una sesión de espiritismo que acaba mal.

Todos los nombres de Dios

El director español Daniel Calpasoro, experto en películas trepidantes e intensas, intenta ahora dejarnos sin aliento con 'Todos los nombres de Dios'. Aquí Luis Tosar es un taxista que tras un atentado recoje a un terrorista creyendo que es víctima, y empieza una carrera como rehén y hombre bomba. La actriz Inma Cuesta acompaña a Tosar como esforzada investigadora de la Guardia Civil.

El sol del futuro

Bonita historia y homenaje de cine dentro del cine es 'El sol del futuro' del director Nanni Moretti. Mientras su mujer quiere separarse y su hija les presenta a un novio poco convencional, el alter ego del director intenta rodar una película en estos nuevos tiempos.

Vencer o morir

Retrato de la guerra de La Vendée francesa y del líder que guia a los campesinos frente a la República es 'Vencer o morir'. El director francés Vincent Mottez se adentra en la conocida como Guerra de La Vendée, un movimiento contrarrevolucionario y católico liderado por François-Athanase Charette pocos años después del estallido de la Revolución Francesa, en 1793. Vista por más de 300.000 espectadores en Francia, describe cómo Charette, retirado de la Marina Real, decide liderar la lucha de un pueblo en defensa de la fe católica. Una curiosidad en este relato de tintes épicos y que abusa de la voz en off: Esta es la primera película de Puy de Foy Films, la empresa de los parques de Francia y Toledo.

El cuco

Y fallido relato de terror dirigido por Mar Targarona es 'El Cuco'. Belén Cuesta y Jorge Suquet son un matrimonio en crisis y embarazados que intercambian unos días su casa con un matrimonio alemán. Aunque pronto van a descubrir que hay gato encerrado.

After

La saga 'After', basada en el fenómeno literario salido de la escritora Anna Todd, llega a su fin con esta quinta película que desvelará qué ocurre con Hardin y Tessa, dos "almas gemelas" que no pueden estar separadas, pero que no saben cómo estar juntas. Hardin, Hero Fiennes Tiffin, agobiado por el bloqueo del escritor y la dolorosa ruptura con Tessa, Josephine Langford, viaja a Portugal en busca de una mujer a la que hizo daño en el pasado pero también para encontrarse a sí mismo y con la esperanza de recuperar a Tessa.

Richard la cigüeña y la joya perdida

Un gorrión adoptado por una familia de cigüeñas pasa el invierno en un lago del norte de África, cuando se cruza con una bandada de gorriones en peligro y les ayuda en su búsqueda de una gran joya, la única manera de librarse de su enemigo, un pavo real. Dirigida por Mette Tange y Benjamin Quabeck, la misma pareja creativa responsable de la exitosa 'Richard la cigüeña' (2017), que sirvió de presentación de estos entrañables personajes.

Como siempre, disfrutad de las buenas historias. En la ficción y en la vida real. Nos vemos en los cines y en Antena 3 Noticias.