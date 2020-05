El polémico mensaje de Cayetano Rivera contra Pablo Iglesias: "Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho"

Más información La candidata al Congreso de PACMA confunde un toro con un buey y Cayetano Rivera la tacha de ignorante

El torero Cayetano Rivera ha hecho unas polémicas declaraciones en su cuenta de Twitter. El maestro ha contestado al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que en la Comisión de Derechos Sociales del Senado aseguró que se sentía "incómodo" con la reivindicación de que la práctica taurina se considere cultura.

"Señor Pablo Iglesias, es usted la gota que colma el vaso. Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho...", ha señalado.

El mensaje de Cayetano se hizo viral en pocas horas y muchos usuarios lo criticaron con dureza. "Pero Cayetano, ¿desde cuándo no gustan las dictaduras en tu familia?" o "En Marzo el Gobierno prefería matar que morir. Ahora en Mayo el Gobierno es una dictadura porque no quieren que la gente se muera pues el Covid-19 mortal sigue entre nosotros. No se Cayetano, decídete", han sido algunos de los mensajes.