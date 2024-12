Los mejores villancicos clásicos y modernos para escuchar esta Navidad

La Navidad es una época en la que las tradiciones están a la orden del día: adornos navideños, dulces clásicos de estas fiestas como turrones y polvorones, reuniones familiares o villancicos. Estos últimos son imprescindibles en esta época, melodías que llenan de magia y alegría los hogares. La lista de villancicos es larga y podemos encontrar desde versiones modernas hasta los clásicos de toda la vida.

Versiones más modernas

All I Want For Christmas Is You

La canción de Mariah Carey lanzada en 1994 prácticamente se ha convertido en el himno de la Navidad. Además, tiene versiones para todos los gustos, ya que ha sido versionada más de 20 veces por artistas de la talla de Justin Bieber, Michael Bublé Ariana Grande o Demi Lovato, entre otros muchos.

Navidad, Navidad, dulce Navidad…

Creada en 1850 por el compositor estadounidense Jame Pierpont, Jingle Bells es todo un clásico que ha sido versionado en infinidad de idiomas. En español hay múltiples versiones y es uno de esos villancicos que no puedes dejar de escuchar en estas fiestas.

SanTa tell me

La canción de Ariana Grande lanzada en 2014 es uno de los villancicos más populares de la Navidad, en Estados Unidos llegó a quedar en la posición 42 de la Billboard Hot 100.

Voces españolas

El Tamborilero

Compuesto originalmente en inglés por Katherine Kennicott Davis en 1941, El Tamborilero cuenta la historia de un niño pobre que ofrece lo único que tiene a Jesús recién nacido: su talento para tocar el tambor. En su versión en español, popularizada por a Raphael, es uno de los favoritos en las reuniones familiares.

Blanca Navidad

Escrito por Irving Berlin e interpretado por Bing Crosby en 1942, este tema es el villancico más vendido de todos los tiempos. "Blanca Navidad" evoca la nostalgia y el deseo de disfrutar unas fiestas llenas de nieve, amor y paz. Su melodía se ha convertido en un clásico tanto en inglés como en español, con versiones interpretadas por artistas de renombre como Luis Miguel.

Los de toda la vida

Noche de Paz

Uno de los villancicos más emblemáticos de la Navidad, "Noche de Paz" fue compuesto en 1818 por Franz Xaver Gruber, con letra del sacerdote Joseph Mohr. Este tema nació en Austria y rápidamente se convirtió en un himno mundial de paz y esperanza. Además, ha sido traducida a más de 300 idiomas, consolidándose como una canción universal.

Campana Sobre Campana

Es un villancico tradicional de origen español que relata el nacimiento de Jesús desde la perspectiva de Belén. Su letra describe cómo las campanas anuncian la llegada del Salvador, mientras invita a los fieles a acercarse al portal. Es especialmente popular entre los niños e ideal para cantar en familia.

Hacia Belén Va Una Burra

Otro clásico español, este villancico combina humor y tradición. La letra relata el viaje de María hacia Belén, acompañado de personajes entrañables como la burra y el niño. Es una elección perfecta para las celebraciones navideñas con niños.

