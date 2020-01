El ganador del Premio guion original a Mejor Película 2020 es Pedro Almodóvar, por 'Dolor Y Gloria'. En breves instantes conoceremos a la Mejor guión original de los Goya de este año entre las nominadas.

Almodóvar le dedica el premio a su hermano y se ha acorado de su infancia: "Recuerdo el dolor de espaldas, sumergirme en la piscina y que fuera el momento más feliz del día. Tras repetir esto casi un mes tomé nota de las sensaciones que esto me producía. Me llevó a la corriente del río de mi infancia. En esa corriente estaba mi madre lavando con sus vecinas la ropa, algo que para mí era una auténtica fiesta, me paré y me di cuenta de que estaba escribiendo de mí mismo y del paso del tiempo. No sabía si quería seguir exponiéndome hasta ese punto pero continué. El resultado es Dolor y Gloria"

También se ha acoradado de Pedro Sánchez: "En los próximos cuatro años, debe ser coautor del guion de nosotros, de los ciudadanos españoles. Espero que le vaya muy bien porque así nos irá muy bien a todos los demás".

Es el segundo premio en esta categoría para Almodóvar, después del de Mujeres al borde de un ataque de nervios de 1988.

Los nominados en la categoría de Mejor guión original de los Goya, una de las más ajustadas son: Pedro Almodóvar, por 'Dolor Y Gloria', Jose Mari Goenaga y Luiso Berdejo, por 'La Trinchera Infinita', Alejandro Amenábar y Alejandro Hernández, por 'Mientras Dure la Guerra' y David Desola y Pedro Rivero , por 'El Hoyo'.

En definitiva, en esta categoría concurren las tres obras con más nominaciones en esta edición de los Goya. Junto a ellas se ha colado 'El Hoyo'. Pero pese a eso, no es la única nominación de este filme en esta 34 edición de la 'gran fiesta' del cine español.

Una vez se dirima esta ajustada lucha conoceremos el nombre del sucesor de 'La Noche de 12 Años', que ganó el galardón a Mejor guión original en la pasada edición de los Premios Goya.