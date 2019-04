Matías Prats recoge en Málaga un premio por toda su trayectoria profesional

El periodista presentador de televisión Matías Prats Luque ha asegurado que "sin prensa libre no hay sociedad libre, no hay democracia", al recoger el Premio de Periodismo Ciudad de Málaga por su trayectoria profesional creado por el Ayuntamiento malagueño y la Asociación local de la Prensa. Prats, con 41 años ante los focos, ha recordado a su padre, el histórico locutor radiofónico ya fallecido Matías Prats Cañete, al manifestar que "no se ha premiado a un solo Matías, la Asociación premia a dos" y ha lamentado que no esté para verlo, tras definirlo como "formidable narrador de corridas, partidos y procesiones".

El actual conductor de Noticias Fin de Semana en Antena 3 ha recordado sus comienzos en TVE "con melena larga" y ha concluido con la afirmación de que seguirá "luchando por ser fiable". De su padre ha contado que -ya delicado de salud- le pidió que lo trajera a Málaga, porque "se sentía muy de aquí"; fueron al paseo que lleva el nombre de Prats Cañete y se hicieron una fotografía ambos junto al hijo del presentador televisivo -tres generaciones-, tras lo que dijo en su habitual tono: "me puedo morir tranquilo".

Ha recordado que su padre "se crió profesionalmente" en Málaga y que en sus transmisiones radiofónicas "inventaba" algo habitualmente para meter su "cuñita" en referencia a esta ciudad. Prats Luque sumará pronto 9.000 informativos presentados desde que comenzó en 1975, ha cubierto ocho Juegos Olímpicos y cinco Mundiales de fútbol, en 1998 pasó a Antena 3 y fue galardonado por la Academia de Televisión en cinco ocasiones como mejor comunicador de informativos.

El alcalde malagueño, Francisco de la Torre, lo ha calificado como "periodista extraordinario" y ha considerado "básico" el papel del profesional de la información. Prats se ha referido a otros premiados, como al redactor de la Agencia Efe en Málaga José Luis Picón, que ha logrado el galardón en la categoría de proyección de la ciudad por el reportaje "Málaga, la vuelta al mundo en ocho museos", que se publicó en diarios de Colombia y Venezuela. "Qué buen título", ha destacado Matías Prats en referencia al artículo de Picón, quien ha destacado la figura de los periodistas de las agencias de noticias, cuyo trabajo se suele caracterizar por el anonimato.

El presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga y de la demarcación del Colegio de Periodistas de Andalucía en la provincia, Rafael Salas, ha resaltado que "premiar a los periodistas debe ser obligación de las instituciones", por ser de las "profesiones más necesarias e imprescindibles para la sociedad democrática".

También han sido premiadas Esther Luque e Isabel Ladrón de Guevara, de la cadena SER en Málaga, en la categoría de desarrollo de líneas estratégicas de la ciudad por su programa especial con motivo del 70 aniversario del cine Albéniz.

El jurado, que adoptó todas sus decisiones por unanimidad, concedió menciones especiales a Nuria Triguero, por el reportaje "Málaga, objetivo 2020" publicado en el diario "Sur", y a Ignacio Sánchez por unos reportajes en "Traveler" sobre la ciudad y provincia como destino turístico.

El premio a la trayectoria que ha recogido Prats es una categoría incorporada en esta séptima edición y ha recibido una estatuilla de un vocero de periódicos obra del escultor Martín Merino, que se recupera de unos antiguos premios, ha recordado el responsable sociocultural de la Fundación Bancaria Unicaja, Rafael Muñoz.