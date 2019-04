Más de 100 escritores conocen a sus lectores entre más de 6 millones de rosas en Barcelona

Emoción y expectación inundan este sábado Barcelona. Multitud de lectores se concentran en la Feria del Libro de Barcelona, donde emocionados han podido tener la oportunidad de conocer a sus autores favoritos. Allí se han encontrado más de 100 escritores del Grupo Planeta que han podido disfrutar del contacto directo con sus lectores.

Una de las novelistas que están en la Feria que más expectación ha suscitado es Matilde Asensi, autora de 'El regreso del Catón'. Para ella, lo mejor ha sido poder ver a sus lectores: "Pones cara a mucha gente, te saludan. Es recibir cariño como si fuera una catarata".

Otro de los escritores que genera las colas más largas es el fenómeno literario juvenil de Blue Jeans: "Hay chicas que han llorado, se han emocionado y eso es bonito".

Sin embargo, el cansancio también se nota. "Llegar viva al final de las 9 de la noche no estaría mal", dice Alicia Giménez Bartlett, Premio Planeta 2015.

María Dueñas, escritora de ‘El tiempo entre costuras’, destaca también poder conocer a sus lectores: "Siempre es una alegría, el contacto cercano es muy entretenido".

Además, las anécdotas no faltan. Santiago Posteguillo, autor de la trilogía ‘Escipión’, señala que hay gente que le dice que estudió Historia porque se aficionó con sus novelas: "Me lo han comentado esta mañana y me llena de ilusión".

Mónica Carrillo tampoco se ha perdido la cita para firmar y dedicar su libro ‘Olvidé decirte quiero’. Este sábado cambia el plató de los Informativos Fin de Semana por el contacto con los lectores.

Además de libros, Barcelona también se llena de rosas por el día de Sant Jordi. De hecho, se estima que este año se venderán más de 6 millones.