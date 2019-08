A las puertas del fin de semana el cartel del festival Arenal Sound de este viernes tiene mucho nivel. Las actuaciones de Zahara, Rayden, Dorian, Fangoria y Anitta acompañan en Burriana (Castellón) al pinchadiscos más esperado del décimo aniversario del Arenal Sound, el holandés Martin Garrix, el DJ número uno del mundo desde 2016. Aquí puedes ver los grupos que pasarán por cada escenario:

- DESPERADOS STAGE: Rayden, Dorian, Fangoria, Aniita y Martin Garrix.

- NEGRITA STAGE: Sofía Ellar, Zahara, Pignoise, Nancy Rubias, Luc Loren.

- THUNDER BITCH STAGE: Todo El Rato, King Jedet, Brisa Fenoy, El tío la careta, Flaca y Blackmamba.

- CUTTY SARK POOL STAGE: Agu Lukke, Borja Sant, We are not djs y Yahara.

Este año el festival Arenal Sound incluye algunas novedades como monólogos o un espacio para la televisión.