Mariví Ibarrola, la fotógrafa de La Movida, expone el retrato de toda una época

"Para mí hay grupos que me siguen encantando como por ejemplo Los Secretos, que me chiflan, Siniestro Total que son muy distintos... y me gusta... me gusta Mecano..." comenta Carmen. "Te da un poco de nostalgia", afirma Socorro, a quien preguntamos qué destacaría de esa época. "Creo que la libertad" nos responde. "¿Qué recuerdos le traen estas fotografías?" le planteamos a María. "Fueron unos años únicos de los setenta a los ochenta", concluye contundente. Para bien o para mal, este periodo no dejó indiferente a nadie. Es una época en plena década de los ochenta, cuando nuestro país vive una explosión de creatividad.

Para muchas personas La Movida fue un periodo irrepetible

"Yo en aquel momento no era consciente en sí mismo del momento que estábamos viviendo... " asegura Emilio, quien visita la exposición en la Serrería Belga de Madrid.

"Y esta soy en el ochenta y dos, que mira que mona iba, con la corbatita", nos comenta emocionada la autora de decenas de fotografías de aquel período. Mariví Ibarrola, nacida en La Rioja, es una de las primeras mujeres fotoperiodistas de nuestro país. Cuando contaba 30 años, decidió que había que inmortalizar este proceso.

Mariví Ibarrola se dedicó a inmortalizar aquel periodo

"Aquí tenemos a Olvido Gara, Alaska... Aquí tenemos a los tres secretos.... a los Hermanos Urquijo", nos muestra ella misma. "Son muy diferentes de estilos. Hombres G en el rodaje de la película 'Sufre Mamón'", afirma ante estas instantáneas.

"Es verdad que te preparabas el día anterior los carretes que te tenías que llevar... cien fotos al día... y siempre me quedaba corta. Mis fotos tienen ese valor de que son bastante naturales, es decir, no hay artificio, no hay postureo", nos dice sobre su "modus operandi".

Variedad musical y una estética diferente

Para eso nos trasladamos al barrio de Malasaña. La Vía Láctea es uno de los bares y discotecas donde se gestó la Movida. 40 años después sigue funcionando como un local de culto. Lugares donde se escuchaban y se bailaban los temas, hoy clásicos, que marcaron a toda una generación y algunos de ellos convertidos en auténticos himnos.

Aunque la Movida no se limitó a Madrid. "A la vez que estaba ocurriendo esto, también estaban ocurriendo otros, por ejemplo, en Barcelona, Vigo, Galicia. Por ejemplo, Radio Futura son de Aragón. Yo creo que es un documento el que yo hice en los ochenta que sí que es importante porque puede ser considerado también como parte de la historia de este país" concluye Mariví, actualmente profesora en la Universidad Carlos III.