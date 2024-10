Mario Vaquerizo: "La caída que sufrí podía haber sido mortal"

Primeras palabras de Mario Vaquerizo en redes sociales tras su aparatosa caída en el escenario durante una actuación con su grupo 'Nancys Rubias' en el 'Festival Horteralia'. El cantante asegura que la caída que sufrió "podía haber sido mortal" pero da "gracias a Dios" por seguir aquí aunque "dolorido y con pérdida de visión".

Ha aprovechado su mensaje en Instagram para agradecer "las muestras de cariño y preocupación que he recibido y sigo recibiendo", y el trabajo de los médicos. Ha asegurado que le están realizando pruebas y que pronto volverá a "ser el Vaquerizo de siempre".

Vaquerizo recibió el alta del Hospital Universitario de Cáceres el pasado lunes. El cantante salió del centro hospitalario en silla de ruedas y con un collarín. Allí aseguró que la caída le había provocado la rotura de "varias vértebras".

Su mensaje en Instagram

Hola amigas. Antes de nada quisiera agradecer a todos las muestras de cariño y preocupación que he recibido y sigo recibiendo en estos días. La caída que sufrí podía haber sido mortal según me dijeron los médicos, pero gracias a Dios aquí estoy, aunque bastante dolorido y con pérdida de visión que espero recuperar porque estoy en las mejores manos de los mejores profesionales médicos. A ellos también muchas gracias. Ahora repitiendo pruebas. Para volver a ser el Vaquerizo de siempre, así que estáis avisados. Pero quiero que sepáis que en momentos difíciles y duros el amor y la amistad que recibes es la mejor medicina. Os quiero mucho. Siento no poder contestar uno a uno porque no tengo visión suficiente.

Así fue la caída

En plena actuación durante el 'Festival Horteralia', Mario Vaquerizo actuaba sobre una plataforma giratoria cuando sufrió la aparatosa caída. El cantante perdió el conocimiento tras el golpe y fue atendido enseguida por los servicios médicos del lugar. Después fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Cáceres, donde permaneció ingresado y desde donde se hizo la imagen que ha publicado.

La caída provocó que se suspendiera el concierto. "Lamentablemente no se encuentra en condiciones de subirse al escenario y el resto de Nancys tampoco", informaron los organizadores.

