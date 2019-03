Mariah Carey vuelve a batir el récord de descargas de Spotify con su canción 'All I want for Christmas'

Todo lo que pide Mariah Carey en Navidad es a ti. Y parece que lo tiene porque si estás entre las 11 millones de reproducciones que ha conseguido en Nochebuena es que le has ayudado a batir el récord en un sólo día.



Y todos esos deseos traducidos en dinero suman en una sola noche 93.000 dólares. La Reina del Villancico contagia su espíritu navideño a medio planeta, un éxito que algunos atribuyen a la película 'Love Actually'.



Mariah Carey escribió la canción en 1994 y desde entonces ha recaudado más de 60 millones de dólares. Todo gracias a siete palabras, 'All I want for Christmas is you', que a ella solo le costó componer 15 minutos.