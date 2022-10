Luz Gabás y Cristina Campos, "anestesia de felicidad" tras los Premios Planeta

A Luz Gabás la inspiración para comenzar a escribir 'Lejos de Luisiana' le vino al descubrir la figura de Bernardo de Gálvez: "Ahí es cuando digo, aquí hay historia y ahí surge. Eso fue la inspiración inicial y ahí encuentro yo el hilo del que tirar".

Lo cuenta tras ganar el Premio Planeta 2022, el galardón más importante de las letras españolas.

Gabás define su novela, en la que explora el pasado español de la Luisiana norteamericana en el siglo XVIII, como "una historia de amor inquebrantable en tiempos convulsos". Para Gabás adentrarse en esta aventura "ha sido un descubrimiento tras otro" y confiesa que cuando comenzó a leer sobre Gálvez y a escribir los primeros párrafos se enganchó de la historia. "Enloquecí".

"Anestesia de felicidad"

A su juicio la novela histórica "tiene que tener el contexto realidad equilibrado con ficción". Desde su experiencia cuenta que lo primero que hace es crear un contexto histórico "muy verosímil". A partir de ahí desarrolla el resto: "Mi protagonista es una mujer criada como criolla francesa. Su vida va a ser casarse bien y criar hijos. Mi protagonista se cuestiona esto, es una mujer rompedora. Hay una visión moderna pero dentro de unos límites verosímiles. Yo soy muy respetuosa con el género", apunta.

La escritora reconoce que anoche "era imposible dormir". "Después de los nervios hoy estoy tranquila. Quieres ver las redes mirar las fotos a ver cómo has salido, es la anestesia de la felicidad", asegura.

En ese estado de felicidad también se encuentra Cristina Campos, finalista del Premio Planeta 2022 con su obra 'Historias de mujeres casadas'. Su libro "compara la sexualidad femenina con la masculina" donde "todos los personajes tienen un arco". "Mi novela habla de mujeres de mi edad, lo que nos enseñaron muestras madres y lo que nos enseñan nuestras hijas. Está por ver si nuestras hijas están tan liberadas que pueden vivir con hijos y el poliamor, por ejemplo. Soy una mujer que escucha muy bien a sus amigas y yo he robado historias y las he ficcionado", explica.

Aunque el camino no ha sido fácil, para la autora todo lo que ha recorrido ha merecido la pena. "He sido a mis 43 años madre de mi tercer bebé. La pandemia. El guion de la película… y en medio salió el libro. Te mentiría si te dijese que no he fantaseado en que se lleve al cine. No escribo pensando en hacer cine y no empiezo a escribir sin tener un final", matiza.