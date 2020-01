Los Ángeles alberga un museo dedicado a Britney Spears

Los Ángeles estrena nuevo museo dedicado a una de las reinas del pop: Britney Spears. Un espacio de unos tres mil metros cuadrados en el que los fans podrán sumergirse, literalmente, en algunas recreaciones de sus videoclips más famosos.

La cantante incluso ha donado varios de sus trajes y objetos que ha llevado en algunas de sus giras.

El museo, llamado 'The Zone', está formada por 10 salas de diferentes épocas de la carrera de Spears. Hay una escuela secundaria inspirada en 'Baby One More Time' y un avión que pondrá a los visitantes en el medio de 'Toxic'. También hay un maestro de ceremonias en vivo y un lector de cartas de tarot que emocionará a los fanáticos de la era 'Circus' de Spears.