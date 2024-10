Lorena García nos desvela qué disfraces elige ella para disfrutar de este Halloween

Halloween está a la vuelta de la esquina y aunque no hace muchos años eran pocos los que celebraban esta tradición del mundo anglosajón, lo cierto es que ahora mismo nadie puede escapar al embrujo de los fantasmas y las calabazas aterradoras. Los papás ya habrán recibido la circular del colegio avisando de la fiesta en la que los alumnos participarán el jueves próximo y eso implica que hay deberes que hacer.

Seguramente, entre las peticiones escolares está el ya tradicional concurso de calabazas. Los niños se entretienen, al menos las primeras veces, vaciando calabazas y dándole rienda suelta a su vena artística. Pero, ¿qué sería de Halloween sin un disfraz?

La copresentadora de Espejo Público, Lorena García, comparte con nosotros cuál es su apuesta personal para este 31 de octubre. "Si me preguntáis sobre disfraces de Halloween, es verdad que para esto tengo que confesar que soy más sosa que una calabaza", bromea Lorena con este "chiste malo".

Y precisamente el disfraz de calabaza es uno de los favoritos de la periodista para esta celebración pagana. "Es el que más me gusta, tengo dos niños pequeños y es el que más dulce me parece, el más mono. Hasta ahora es el que más ha triunfado. También me gustan mucho los vampiritos, y un clásico como el de bruja".

Ese es su 'podium' de disfraces, pero ¿por cuál se decide este año? "Este año mi apuesta personal es un vampiro para los niños y a Gabriela de catrina que es otro disfraz monísimo", y ojo porque la presentadora confiesa que "quizás me animo y me preparo uno para mí". Además, nos deja una recomendación: "Si no queréis que dé mucho miedo, en vez de un maquillaje tan pesado, dibujamos una sonrisa".

Con estas ideas se despide deseando a todos "que disfrutéis de Halloween".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com