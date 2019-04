Londres acoge la mayor exposición sobre el grupo hasta la fecha de las Spice Girls

Mientras un posible reencuentro de las Spice Girls parece estar cada vez más cerca, los fans pueden ir preparándose para el regreso de la icónica 'girl band' con 'Spice Up', la mayor exposición sobre el grupo hasta la fecha que se podrá visitar en Londres del 28 de julio al 20 de agosto.

La nostalgia de los noventa se apoderará de la capital británica gracias al escocés Alan Smith-Allison, un coleccionista de 37 años que ha dedicado gran parte de su vida a recopilar objetos de las chicas del famoso 'Wannabe'. "Comencé mi colección a los 15 años, cuando su primer tema salió a la luz", relató el organizador Smith-Allison en declaraciones a Efe, al tiempo que confesó que las Spice Girls supusieron un gran apoyo durante su adolescencia.

"Ser gay en los noventa y en una ciudad pequeña no era nada fácil. Por eso su mensaje de 'ser tú mismo es lo único que importa' me inspiró y ayudó mucho", explicó el coleccionista, procedente de la localidad escocesa de Houston. Desde entonces, ha logrado recopilar cerca de 300 trajes, zapatos y accesorios de las Spice Girls, además de unos 7.000 objetos de 'merchandising'.

Este hobby le ha supuesto al seguidor de esta agrupación un gasto de cerca de 100.000 libras (112.500 euros), una cifra que prefiere ver como "una inversión". "Aunque la mayoría de las piezas que se exhiben aquí son de mi propiedad, también he contado con la colaboración otros cinco coleccionistas procedentes de diferentes partes del mundo", explicó en el Business Design Centre de Londres, donde se ubica la muestra.

Desde las botas de plataforma negras que tanto caracterizaron a las cinco chicas en sus inicios, hasta el abrigo largo de leopardo de Mel B; la mayoría de las prendas más representativas de la banda británica pueden verse en la exposición. A Smith-Allison, no obstante, le cuesta elegir su objeto fetiche. "Me resultaría muy complicado escoger únicamente un estilismo, pero el 'look' olímpico quizá es mi favorito", confesó el coleccionista, que mostró con orgullo el vestido rojo que la ex Spice Geri Halliwell lució en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

La exhibición es, además, una oda a todos los objetos representativos de los noventa. Los asistentes creerán haber viajado en el tiempo gracias a las numerosas cintas que invaden las pasarelas, el medio centenar de muñecas de las Spice Girls expuestas o incluso los cromos, paraguas o mochilas con el sello de la banda. Por si esto no fuera suficiente, también se proyectará en una sala la película 'Spice World' (1997) tres veces al día, así como algunas de sus actuaciones más conocidas.

Sin embargo, a pesar del tamaño de la muestra, su organizador considera que esta no acaba aquí. "Nunca podría terminar la colección, eran y son un fenómeno mundial", agregó Smith-Allison, quien aseguró que solo ha visto al grupo en una ocasión en 2007, con su gira de regreso.

A lo expuesto se suman otro tipo de actividades y eventos temáticos que tendrán lugar en la capital británica, tanto dentro como fuera del Business Design Centre, localizado en el norte de la ciudad. Después de su paso por Londres, la exhibición se trasladará a Manchester, donde estará abierta al público del 24 de agosto al 4 de septiembre. "Confiamos en que 'Spice Up' sea un éxito y reúna a gente de todo tipo. Al fin y al cabo, esa es una de las características del grupo: son cinco chicas tan diferentes que es muy fácil sentirse identificado con alguna de ellas", apostilló Alexandra Maughan, diseñadora de la exposición.

Por ello, aunque aún no tiene fechas cerradas, Alan Smith-Allison pretende llevar su colección por todo el mundo. "La exhibición de las Spice Girls tiene como objetivo viajar primero por el Reino Unido para después dar el salto a Europa, América y Asia", anunció.