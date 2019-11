Lola Índigo gana el MTV Emas 2019 al mejor artista español

Lola Índigo es la ganadora en la categoría de Mejor Artista Español en los premios MTV EMAs que se entregan en la noche de este domingo en el Fibes de Sevilla. La artista se ha impuesto por votación popular a los otros nominados: Amaral, Carolina Durante, Beret y Anni B Sweet.

"No me lo creo todavía. No se qué hago todavía aquí", decía una incrédula Lola Índigo. "Llevo toda la vida viendo las galas de los MTV, imitando las coreografías de otros artistas y hoy estoy aquí gracias a mis canciones y mis videoclips", así, ha querido agradecer a todos sus seguidores todo su apoyo por haberle llevado hasta una de las cimas musicales jamás soñada por un cantante.

Ariana Grande es la gran favorita de una gala presentada por Becky G y que cuenta con las actuaciones de Rosalía, Liam Gallagher, Halsey o Dua Lipa, entre otros.