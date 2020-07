Llega a los cines el 'Superagente Mackey', una comedia con mucho humor, acción y un homenaje a los 80

'Superagente Mackey' llegará este viernes a los cines de nuestro país para hacer reír a todos los espectadores. Esta película será una de las comedias del verano y trata sobre la historia de un policía local con especial habilidad para meterse en problemas.

Los cines reabrieron sus puertas con la fase 2 de la desescalada por el coronavirus y lo hicieron de forma muy diferente a como los conocíamos antes de la pandemia: se han reducido el aforo en las salas, se han extremado las medidas de higiene y seguridad y se ha potenciado las entradas electrónicas.

Sin embargo, esto no impedirá disfrutar del Superagente Mackey, interpretado por el actor Leo Harlem, quien descubre como es el protagonista de esta película: "Es un soñador pero un poco 'patosito' y gafado, entonces todo lo que quiere hacer con las mejores intenciones, la pifia", explica.

Así es el Superagente Mackey, capaz de enfrentarse a la mafia rusa mientras intenta recuperar a su hija: "Tiene es rollo de cuando vas a ver las películas de animación y, de repente, tienen como varias capas. Tienen como esa capa echa para los adultos y que los niños pueden entender muy bien", asegura Alfonso Sánchez, director de 'Superagente Mackey'.

Esta producción de Atresmedia Cine rinde homenaje a conocidas películas de policías de los años 80. Así que, en 'Superagente Mackey', además de humor no falta acción: "Me dieron una metralleta y me volví loca", explica la actriz Silvia Abril, que también forma parte del reparto de la película.

A partir del próximo viernes 17 de julio se podrá disfrutar de esta comedia para toda la familia en los cines.