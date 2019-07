La última película de Martin Scorsese, "The Irishman", inaugurará el 57 Festival de Cine de Nueva York el próximo 27 de septiembre en la prestigiosa Escuela Juilliard, donde podrá verse la cinta por primera vez.

"The Irishman" está basada en el libro de Charles Brandt "I Heard You Paint Houses" (Escuche que pintabas casas) que fue publicado en 2003. Protagonizada por Robert DeNiro, Al Pacino, Joe Pesci, Anna Paquin, Bobby Cannavale, Ray Romano y Harvey Keitel que también actúan en el proyecto.

Kent Jones, director del NYFF ha indicado que 'The Irishman' es "rico, divertido, inquietante, entretenido y, como todas las grandes películas, absolutamente singular ". Añade que "es el trabajo de maestros, realizado con un dominio del arte del cine que he visto muy raramente en mi vida, y se desarrolla a un nivel de sutileza e intimidad humana que realmente me sorprendió. Todo lo que puedo decir es que en el momento en que terminó mi reacción inmediata fue que quería verlo de nuevo".

"The Irishman"se proyectará en salas de cine en otoño antes de llegar a la plataforma de Netflix.

De Niro interpreta a Frank Sheeran, un líder sindical asociado con una familia de mafiosos, Al Pacino interpreta al activista sindical Jimmy Hoffa.