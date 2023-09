Se inaugura el primer museo de la felicidad en España. Todo lo que hay dentro de este museo está enfocado a hacer felices a todas las personas que lo visiten.

Es un museo centrado en la felicidad, pero también es interactivo, lo que hace vivir a todos los asistentes una experiencia sensorial de principio a fin. El museo cuenta con la menos 20 experiencias inmersivas, orientadas a potenciar la alegría. Una de ellas es el abrazador, un aparato creado para que los visitante pueda sentarse y abrazar, lo que hace que se dispare la adrenalina dentro del cuerpo humano. También se pueden encontrar dentro del museo experiencias enfocadas a mejorar la autoestima, como es un tobogán que termina en una piscina de bolas. "Es una sensación molona, molona, muy feliz" ha declarado uno de los primeros afortunados en probarlo.

También se puede acariciar a animales como elefantes u osos pandas virtuales, que además, responden a los estímulos de quien lo acaricie. " Ha sido maravillosa", ha confirmado una mujer con el privilegio de probarlo.

El risódromo, es una de las experiencias estrella: una sala sala cerrada cuyo objetivo es no parar de reír. "Cuando he entrado me he quedado un poco escéptico, pero es que se empieza a reír todo el mundo y es inevitable", ha declarado uno de los asistentes.

"Todo lo que exponemos en el museo tiene rigor y tiene aval científico. Muchas veces hacemos un viaje a través de la geografía, la historia y la cultura", ha comunicado Pablo Claver, director del Museo.

El museo se encuentra en la ronda de Valencia 8, Madrid y abre sus puertas todos los días de la semana. Además, no hay edades mínimas o máximas para poder disfrutar de esta divertida experiencia. las entradas pueden adquirirse en la propia página web del museo o en sitios oficiales habilitados para la venta.

Se podría decir que en este museo se puede tocar la felicidad.