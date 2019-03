El movimiento 'hippie' cumple 50 años, medio siglo de flores en la cabeza, amor libre y deseos de paz

Lo decía el estribillo de la canción que se convirtió en el himno del movimiento 'hippie': 'Si vas a San Francisco, asegúrate de que llevas algunas flores en la cabeza'. Y es lo que hicieron miles de personas que se concentraron en el barrio de Haight-Ashbury en San Francisco aquel verano de 1967.

Se iniciaba así una revolución cultural. Por primera vez, los medios de comunicación ponían el foco en unos jóvenes que promovían un modo de vida alternativo: vivían en comunas, practicaban el amor libre y mostraban al mundo sus deseos de paz con mensajes en contra de la guerra de Vietnam. No les hacían falta los relojes porque el tiempo no contaba para ellos en días interminables.

Este movimiento inspiró a artistas, a modistas y a músicos, como The Beatles, que se convirtieron en sus embajadores. Por ejemplo, con otro himno al amor: 'All you need is love'.

Y precisamente el símbolo de paz y amor dio la vuelta al mundo. En España, Ibiza y Formentera se convirtieron en los centros del movimiento 'hippie' en Europa en los años 70.