El grupo Carolina Durante interrumpe un concierto para frenar una agresión machista

Los componentes del grupo madrileño Carolina Durante interrumpieron durante unos momentos el concierto que estaban ofreciendo el pasado fin de semana en una sala de Valencia para advertir públicamente a los servicios de seguridad de que un espectador acababa de agredir a una joven que estaba entre los asistentes y exigir su expulsión del establecimiento.

Tal y como ha explicado el grupo empresarial Salamandra, propietario de la sala moon, donde se celebró el concierto, fue Diego Ibáñez, el vocalista de a banda, quien no dudó en parar el concierto durante unos minutos para exclamar desde el micrófono: "¡Tú, fuera! Vas a pegar a una chavala, no me jodas, macho". "De inmediato, la seguridad del local se hizo cargo del incidente, expulsando al hombre -de una mediana edad-, de la sala", explica el comunicado.

Desde Salamandra se asegura que el grupo empresarial apoya la decisión tomada por la banda madrileña, rechaza este tipo de conductas y "no repara ni reparará en tomar la decisión de echar de todas sus salas a las personas que enturbien el ambiente".

Carolina Durante, una de las nuevas bandas nacionales de pop-rock que más conciertos ha ofrecido durante el año pasado, está inmersa en la gira de presentación de su disco homónimo en la que también toca algunos de sus temas anteriores más conocidos, como 'Cayetano'.