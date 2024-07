El Gozo Festival 2024 con Ed Sheeran como cabeza de cartel, entre los planes para un fin de semana lleno de música en Galicia

Espera un fin de semana con tiempo calmado en Galicia, lo ideal para disfrutar de las variadas citas musicales que comienzan en varios puntos de la geografía. Tampoco pueden faltar, para los amantes de la gastronomía, las citas culinarias.

La capital gallega, Santiago de Compostela, acogerá este sábado 6 de julio uno de sus fines de semana más esperados, el del Gozo Festival 2024. Pese a ser un ciclo musical de un solo día, esta segunda edición cuenta con un cartel muy variado. El británico y cabeza de cartel Ed Sheeran, el más esperado, tocará a las diez y media de la noche, teniendo antes espacio en el anfiteatro las artistas gallegas Fillas de Cassandra, la italiana Angelina Mango o la chilenomexicana Mon Laferte. De hecho, todavía quedan algunas entradas para la gran cita compostelana.

Continúa también otro gran ciclo musical: el Festival Portamérica, en Azucreira de Portal, en el municipio pontevedrés de Caldas de Reis. Como cabeza de cartel, mañana sábado, Juanes y Arde Bogotá, con espacio para estilos más folk de mano, por ejemplo, del asturiano Rodrigo Cuevas. Mientras, en Porto do Son, también sigue este fin de semana el Rompetiño Jump 2024, para los amantes del género urban y del deporte, con zonas de música y competición en baloncesto, skate o de bicicleta BMX.

Por su parte, Vimianzo culmina este fin de semana su Festa do Asalto ao Castelo, una celebración única en la que su fortaleza medieval vuelve a estar rodeada por miles de personas dispuestas a atacarla. Llena de actividades artísticas, históricas y musicales, pondrá su punto y final el domingo.

Fiestas para los amantes de la gastronomía

Más fiestas populares y de interés turístico en Galicia para los amantes de la gastronomía: la Festa do Percebe do Roncudo el sábado en Ponteceso, A Coruña; la Festa de Exaltación do Pan de Cea, el domingo en San Cristovo de Cea, Ourense; y la Festa das Cereixas de Paiosaco, todo el fin de semana en A Laracha. También dejará huella estos días A Rapa das Bestas de Sabucedo, en A Estrada, una de las fiestas gallegas más tradicionales, cuya finalidad es la conservación de los caballos salvajes.

Dejando a un lado las verbenas, ciclos musicales y gastronomía, Friol vivirá este domingo la magia e ilusión del mago Dani Polo, mientras en Vilaboa reirán con el espectáculo Crunch 2! de Nuevo Circo, también cerrando el fin de semana.

En definitiva, teatro y mucha, mucha música y tradición. Una agenda repleta de posibilidades a las que se suman otras alternativas como puede ser, por ejemplo, el disfrute del espacio natural gallego. Desde luego, el tiempo acompaña.

