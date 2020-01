'Con gordura', la divertida versión de 'Con Altura' de Rosalía que se ha hecho viral

Con la llegada de las fechas navideñas aumentan las comidas familiares, de empresa... Nuestras mesas se llenan de polvorones, turrones o Roscón de Reyes. Cuando los Reyes Magos vuelven a Oriente, algunos se lamentan de todo lo comido.

"A mi no me gusta la verdura", "de postre me como una palmera" o "Un bizcochito y chocolate / pa' ti la soja y el aguacate", son algunas de las 'perlas' del nuevo remix de la canción 'Con Altura' de Rosalía y J Balvin.

Desde una avión y homenajeando al Reggaeton, la cantante Rosalía y J Balvin traspasaron fronteras con esta canción. Para este tema, Rosalía también contó con la colaboración de El Guincho, productor de 'El Mal Querer'.

Casi un año después de la publicación de 'Con Altura', se ha hecho viral esta versión que ya cuenta con miles de reproducciones en Youtube.